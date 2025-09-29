ABD’de kilisede silahlı dehşet! Önce saldırdı sonra ateşe verdi: Ölü ve yaralılar var | Trump’tan açıklama

29 Eylül 2025, Pazartesi
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.09.2025 19:22 Güncelleme: 29.09.2025 09:11
ABD'nin Michigan eyaletindeki bir kilisede pazar ayini sırasında düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Dehşet saçtıktan sonra kiliseyi ateşe veren saldırgan silahla vurularak etkisiz hale getirildi. A Haber Muhabiri İrfan Sapmaz detayları aktarırken ABD Başkanı Donald Trump'tan saldırıya ilişkin açıklama geldi. Diğer taraftan saldırganın 40 yaşındaki eski deniz piyadesi olduğu ortaya çıktı.

ABD'nin Michigan eyaletindeki bir kilisede pazar ayini sırasında düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

ABD'DE KİLİSEDE KORKU DOLU ANLAR!

POLİS SALDIRININ DETAYLARI AKTARDI

Polis, 40 yaşlarındaki bir saldırganın aracıyla kilisenin kapısına geldiğini, ardından ayine katılanlara ateş açtığını ifade etti.

Yetkililer, saldırganın ayin sırasında aracıyla kiliseye çarptığını ve ardından kilisedekilere ateş etmeye başladığını belirterek, saldırganın vurularak etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

SALDIRIDAN SONRA KİLİSEYİ ATEŞE VERDİ

Saldırganın kiliseyi ateşe verdiğini aktaran yetkililer, yangının kısa sürede büyüdüğünü ifade ederek, yangının kontrol altına alınmasının ardından kiliseye girilebileceğini, can kaybı ve yaralı sayısının artabileceğini aktardı.

TRUMP: ABD'DEKİ HRİSTİYANLARA YÖNELİK BİR BAŞKA HEDEFLİ SALDIRI GİBİ GÖRÜNÜYOR

ABD Başkanı Donald Trump, kiliseye yönelik saldırı hakkında bilgilendirildiğini belirterek, "FBI olay yerine hemen intikal etti, federal soruşturmayı yürütecek ve eyalet ve yerel yetkililere tam destek sağlayacak. Şüpheli öldürüldü, ancak öğrenilmesi gereken çok şey var. Bu ABD'deki Hristiyanlara yönelik bir başka hedefli saldırı gibi görünüyor. Ülkemizdeki bu şiddet salgını derhal sona ermeli" dedi.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi saldırı hakkında bilgilendirildiğini belirterek, FBI ve Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Bürosu'nun (ATF) yerel yetkililere soruşturmada yardım edeceğini açıkladı. Bondi, "İbadethanede meydana gelen bu tür şiddet olayları yürek parçalayıcı ve tüyler ürpertici. Lütfen bu korkunç trajedinin kurbanları için benimle birlikte dua edin" diye konuştu.

Fotoğraf-APFotoğraf-AP

FBI Direktörü Kash Patel ise, FBI'ın yerel yetkililere yardım edeceğini doğrulayarak, "İbadethanede meydana gelen şiddet, korkakça bir eylem. Bu korkunç trajedi sırasında kurbanlar ve aileleri için dua ediyoruz" dedi.

A Haber Muhabiri İrfan Sapmaz detayları aktardı: Michigan eyaletinde Pazar ayini sırasında bir kiliseye silahlı saldırı düzenlendi. Olay yerinden gelen ilk bilgilere göre saldırgan kiliseye girerek rastgele ateş açtı. Olay sabah saatlerinde yerel saatle 11 sularında gerçekleşti.

SALDIRI SONRASI YANGIN ÇIKTI!

Polisim ve itfaiye ekiplerinin olay yerine sevki hızlı gerçekleşti. Görgü tanıkları silahlı kişilerin ayin sırasında binaya girip ateş etmeye başladığını ve saldırının ardından kilise binasında yangın çıktı ve yapının kısmen alevler içinde kaldığı bildirildi.

SALDIRIDA 4 KİŞİ ÖLDÜ 8 KİŞİ YARALANDI

Saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, 8 kişinin yaralandığını açıklayan polis, olayın ardından kilisede yangın çıktığını, bu nedenle ölü ve yaralı sayısının artabileceğini kaydetti.

Polis, saldırganın olayın ardından iki polis memuru tarafından etkisiz hale getirilmek için öldürüldüğünü duyurdu.

Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, polis kilisedeki yangının saldırgan tarafından kasten çıkarıldığından şüphelendiklerini aktardı.

SALDIRGAN ESKİ DENİZ PİYADESİ ÇIKTI

Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Bürosu (ATF), saldırganı Burton kasabasından 40 yaşındaki Thomas Jacob Sanford olarak açıkladı.

Polis William Renye, yaptığı açıklamada, eski ABD Deniz Piyadesi saldırganın, iki ABD bayrağı asılı olan pikapla kiliseye geldikten sonra araçtan inip ateş açmaya başladığını belirtti.

Thomas Jacob Sanford (Facebook, CNN INT. aracılığıyla)Thomas Jacob Sanford (Facebook, CNN INT. aracılığıyla)

SALDIRGANIN MOTİVASYONU MUAMMA

Renye, saldırganın dışarı çıktıktan sonra iki polis tarafından takip edilip yaklaşık 8 dakika içinde vurularak öldürüldüğünü söyledi. FBI ise olayı "hedef alınmış bir şiddet eylemi" olarak nitelendirdi.

Öte yandan saldırganın motivasyonuna dair henüz bir açıklama yapılmadı.

