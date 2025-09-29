ABD’de kilisede silahlı dehşet! Önce saldırdı sonra ateşe verdi: Ölü ve yaralılar var | Trump’tan açıklama

TRUMP: ABD'DEKİ HRİSTİYANLARA YÖNELİK BİR BAŞKA HEDEFLİ SALDIRI GİBİ GÖRÜNÜYOR

ABD Başkanı Donald Trump, kiliseye yönelik saldırı hakkında bilgilendirildiğini belirterek, "FBI olay yerine hemen intikal etti, federal soruşturmayı yürütecek ve eyalet ve yerel yetkililere tam destek sağlayacak. Şüpheli öldürüldü, ancak öğrenilmesi gereken çok şey var. Bu ABD'deki Hristiyanlara yönelik bir başka hedefli saldırı gibi görünüyor. Ülkemizdeki bu şiddet salgını derhal sona ermeli" dedi.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi saldırı hakkında bilgilendirildiğini belirterek, FBI ve Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Bürosu'nun (ATF) yerel yetkililere soruşturmada yardım edeceğini açıkladı. Bondi, "İbadethanede meydana gelen bu tür şiddet olayları yürek parçalayıcı ve tüyler ürpertici. Lütfen bu korkunç trajedinin kurbanları için benimle birlikte dua edin" diye konuştu.