29 Eylül 2025, Pazartesi
Haberler Dünya Haberleri AB yanlısı Sandu kazandı: Moldova’da parlamentoda yeni çoğunluk

AB yanlısı Sandu kazandı: Moldova’da parlamentoda yeni çoğunluk

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 29.09.2025 12:50 Güncelleme: 29.09.2025 12:51
ABONE OL
AB yanlısı Sandu kazandı: Moldova’da parlamentoda yeni çoğunluk

Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu’nun Avrupa yanlısı partisi, parlamento seçimlerinde yeni bir çoğunluk elde etti.

Merkez Seçim Komisyonu'nun (CEC) pazartesi günü açıkladığı ilk sonuçlara göre, Sandu'nun iktidardaki Eylem ve Dayanışma Partisi (PAS), oyların yüzde 50'sini alarak 2021'den bu yana sürdürdüğü parlamento çoğunluğunu korudu. 1,6 milyon oyun yüzde 99'unun sayıldığı seçimde katılım oranı yüzde 52'nin üzerine çıktı.

Moldova'da halk, yeni parlamento üyelerini belirlemek üzere oy kullanmaya başladı. Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu, oyunu Kişinev'de kullandı (AA)Moldova'da halk, yeni parlamento üyelerini belirlemek üzere oy kullanmaya başladı. Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu, oyunu Kişinev'de kullandı (AA)

Bu sırada, eski Cumhurbaşkanı Igor Dodon'un liderliğini yaptığı Rusya yanlısı Yurtseverler Bloku oyların yüzde 24'ünü aldı. Rakip partiler arasında yer alan Kişinev Belediye Başkanı Ion Ceban'ın önderlik ettiği Alternatif Blok ise yüzde 7'de kaldı.

PAS'ın, 101 sandalyeli parlamentoda yaklaşık 55 milletvekili çıkarması bekleniyor.

Moldova eski Cumhurbaşkanı Igor Dodon (AA)Moldova eski Cumhurbaşkanı Igor Dodon (AA)

RUSYA'YA YÖNELİK SUÇLAMALAR GÖLGESİNDE SEÇİM

Sandu'ya karşı yarışan Dodon, muhalefeti pazartesi günü parlamentonun önünde toplanmaya çağırdı ve Sandu'nun seçim sonuçlarını iptal etmeyi planladığını iddia etti. Ancak bu iddialara dair herhangi bir kanıt sunmadı.

Oylamanın yapıldığı pazar günü Moldova Dışişleri Bakanlığı, yurtdışındaki bazı oy kullanma merkezlerine yönelik bomba ihbarları alındığını açıkladı ve bunu Rusya'nın "seçim sürecine yönelik saldırılarının" bir parçası olarak nitelendirdi.

Ayrıca Moldova Bilgi Teknolojileri ve Siber Güvenlik Servisi (STISC), cumartesi gününden bu yana ülkenin seçim altyapısına, özellikle de CEC'nin internet sitesine yönelik çok sayıda siber saldırı gerçekleştirildiğini bildirdi.

Moldova (AA)Moldova (AA)

SANDU: "BAĞIMSIZLIKTAN BU YANA EN KRİTİK SEÇİM"

Sandu, bu ay başında Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada, seçimleri ülkenin 1991'de Sovyetler Birliği'nden bağımsızlığını ilan etmesinden bu yana "en kritik" oylama olarak tanımlamıştı.

Seçimin, Moldova'nın jeopolitik rotasını belirleyecek nitelikte olduğu belirtiliyor.

Sandu ve PAS, 2022'de Ukrayna ile birlikte Moldova'ya AB adaylık statüsü kazandırmış, 2024 Haziran'ında ise üyelik müzakereleri başlamıştı. Aynı yıl ekim ayında yapılan referandumda, AB üyeliği ülke anayasasına kıl payı farkla dahil edilmişti.

Moldova'da halk, yeni parlamento üyelerini belirlemek üzere oy kullanmaya başlamıştı. (AA)Moldova'da halk, yeni parlamento üyelerini belirlemek üzere oy kullanmaya başlamıştı. (AA)

Seçim sürecine giden dönemde, özellikle Sandu'nun dile getirdiği Rusya'nın müdahale iddiaları gündemdeydi. Sandu, Temmuz ayında yaptığı açıklamada, Rusya'nın parlamentoda nüfuz sağlamak için "birden fazla siyasi oluşuma yatırım yaptığını" öne sürmüştü.

Moskova ise bu iddiaları reddederek, Moldovalı yetkilileri vatandaşları bölmekle suçladı. Ayrıca Rusya'daki sandık merkezlerinin sınırlı, Avrupa'dakilerin ise genişletilmesini eleştirdi. Kremlin, AB ve NATO'yu da Moldova'yı "işgal etmeyi" ve 1990'lardan bu yana Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolünde olan Transdinyester bölgesini "tehdit etmeyi" planlamakla suçladı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
AB yanlısı Sandu kazandı: Moldova’da parlamentoda yeni çoğunluk AB yanlısı Sandu kazandı: Moldova’da parlamentoda yeni çoğunluk AB yanlısı Sandu kazandı: Moldova’da parlamentoda yeni çoğunluk
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör