AB yanlısı Sandu kazandı: Moldova’da parlamentoda yeni çoğunluk

Moldova eski Cumhurbaşkanı Igor Dodon (AA)

RUSYA'YA YÖNELİK SUÇLAMALAR GÖLGESİNDE SEÇİM

Sandu'ya karşı yarışan Dodon, muhalefeti pazartesi günü parlamentonun önünde toplanmaya çağırdı ve Sandu'nun seçim sonuçlarını iptal etmeyi planladığını iddia etti. Ancak bu iddialara dair herhangi bir kanıt sunmadı.

Oylamanın yapıldığı pazar günü Moldova Dışişleri Bakanlığı, yurtdışındaki bazı oy kullanma merkezlerine yönelik bomba ihbarları alındığını açıkladı ve bunu Rusya'nın "seçim sürecine yönelik saldırılarının" bir parçası olarak nitelendirdi.

Ayrıca Moldova Bilgi Teknolojileri ve Siber Güvenlik Servisi (STISC), cumartesi gününden bu yana ülkenin seçim altyapısına, özellikle de CEC'nin internet sitesine yönelik çok sayıda siber saldırı gerçekleştirildiğini bildirdi.