Gazze kasabı Netanyahu BM ve Times Meydanı’nda protesto edildi

Gazze kasabı Netanyahu BM ve Times Meydanı’nda protesto edildi

Giriş: 26.09.2025 17:09
Birleşmiş Milletler oturumunda İsrail'in soykırımcı Başbakanı Netanyahu kürsüye çıktığı anda salon karıştı. Pek çok diplomat ve katılımcı, alkışlarla protesto ederek salonu terk etti. Netanyahu konuşmaya başlamadan önce bile birçok heyetin salonu boşaltması dikkat çekti. Tepkiler sadece BM ile sınırlı kalmadı; Times Meydanı’nda da Netanyahu aleyhine gösteriler düzenlendi. İsrail yönetimine yönelik uluslararası tepkiler gün boyu sürdü.
