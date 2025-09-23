ABD Başkanı Trump’tan BMGK’da Gazze mesajı: Savaşı bitirmemiz gerekiyor

ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.

Trump'ın açıklamaları şöyle:

Olmadığım 4 yıllık dönemde felaketten felakete sürüklendik. Başkan Biden yönetiminde sadece 1 trilyondan bile az dış yatırım gelirken ben göreve geldikten sonra şimdiden 17 trilyonluk yatırım aldık. ABD tarihindeki en büyük vergi kesintisini yaptık. Bir kez daha dünyada ticaret yapılacak en iyi ülke haline geldik. İlk dönemimde dünya tarihinin en iyi ekonomisini inşa etmiştim, bunu yine yapıyorum. İstatistikler ve rekorlar ilk dönemimi daha da ileriye götürüyor. 4 ay boyunca ülkemize gelen kaçak sayısı sıfır. Eğer ABD'ye yasadışı giriyorsanız ya hapse gireceksiniz ya da geldiğiniz yere döneceksiniz.

"7 SAVAŞI BİTİRDİM"

ABD dünya sahnesinde yeniden saygı görüyor. Bir yıl öncesini düşündüğünüz zaman insanlar bize gülüyorlardı. Haziran ayındaki NATO Zirvesi'nde ittifakımızı daha güçlü hale getirdik. Yönetimim art arda tarihi anlaşmalara imza attı. 7 aylık bir dönem içerisinde bitirilmesi imkansız denilen 7 savaşı bitirdim. Bir tanesi 36 yıldır devam ediyordu. Tüm bu savaşlar binlerce kişinin öldüğü çatışmalarla devam eder durumdaydı. Ne bir başkan ne de bir ülke buna yaklaşan bir şey yapamamıştı.

"BOŞ SÖZLERLE SAVAŞLARI ÇÖZEMEZSİNİZ"

Bunu yapmaktan büyük şeref duyuyorum. Bunları BM'nin yapmaması gerçekten üzücü oldu. BM orada değillerdi. Müzakereler sırasında aklıma gelmedi, BM'nin amacı nedir? Madem muazzam potansiyele sahip BM ancak bu potansiyeli gerçekleştirmeye yaklaşamıyor. Boş sözlerle savaşları çözemezsiniz.

Prompter da çalışmadı. BM'den bana gelen şeyler bunlar. Savaşları tahrik eden davranışlar ve çalışmayan bir prompter.

BM büyük bir organizasyon ancak bunu gerçekleştirmenin yanından bile geçemiyor. Neden var diye çok düşündüm. BM binası için teklif verdim ama daha pahalı teklif onaylandı.

Şuanda insanlığın ürettiği korkunç silahlardan daha büyük bir tehdit yok.

"REHİNELERİ İSTİYORUZ"

Bazıları Filistin devletini tanıma peşinde ama bu Hamas için büyük bir hediye olacaktır. Hamas'a bu kadar çok şeyi vermek yerine barış isteyenler tek bir ifade arkasında toplanmalılardı. 'Rehineleri serbest bırakın'. Bir araya gelirken ve bunu yapmak için Gazze'deki savaşı bitirmemiz gerekiyor. Barışı müzakere etmemiz gerekiyor, rehineleri geri almamız lazım. Hepsini geri getirmemiz gerekiyor. 38 cansız bedeni de istiyoruz.

UKRAYNA-RUSYA SAVAŞI

Aynı şekilde Ukrayna'daki ölümleri de bitirmek istiyoruz. Herkes bu savaşı Rusya'nın 3 günde kazanacağını düşünüyordu ama öyle olmadı. Bakıyorsunuz 3,5 yıldır savaşıyorlar. Genç askerler her hafta binlerce kişi hayatını kaybediyor. Daha kaç hayat anlamsızca kaybedilecek? NATO ülkeleri bile Rusya ile enerji anlaşmalarını kesmediler. Savaşı fonluyorlar. Böyle bir şey duyulmuş mudur?

AVRUPA SAVAŞI FİNANSE EDİYOR

Avrupa'da Rusya'dan enerji alımının azalmadığını görüyoruz. Kendilerine karşı başlatılan savaşı finanse ediyorlar. İnanılır gibi değil ama böyle. Avrupa'nın hareketlerini önlemlerini artırması lazım. Rusya'dan petrol alırken onlarla savaştıklarını söylüyorlar. Bu utanç verici. Acilen bütün enerji ticaretini durdurmaları gerek.

AVRUPA BÜYÜK BİR DERTLE KARŞI KARŞIYA

Ben başa geldiğimden beri ABD'nin Amerika halkına ait olduğunu savundum. Ülkeleriniz mahvediliyor. Avrupa çok büyük bir dertle karşı karşıya. Yasadışı göçmenler akın ediyor ve kimse bir adım atmıyor. Bu sürdürülebilir değil. Siz hala politik doğruculuğu önde tutuyorsunuz.

Herkes kendi sınırlarını koruma hakkına sahip. Ülkenize giren kişilerin sayısı çok yüksek. Ülkelerinizi işgal etmeye çalışıyorlar. Tüm ülkeler kendi halklarını korumalı. Bu insanlar uygunsuz sebeplerle göçmen hakları ediniyor. Biz onları geri gönderdik. Cevaplar aradık, sorunları çözmeye çalıştık. Biz onların ülkesindeki sorunları çözmeye çalıştık. Artık bize insan göndermiyorlar. Rusya'ya tarife uygulamaya hazırız