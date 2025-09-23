Trump’tan BMGK’da net mesaj: Gazze’deki savaşı bitirmemiz gerekiyor

ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu. Gazze'deki katliama değinen Trump, "Bazıları Filistin devletini tanıma peşinde ama bu Hamas için büyük bir hediye olacaktır. Hamas'a bu kadar çok şeyi vermek yerine barış isteyenler tek bir ifade arkasında toplanmalılardı. 'Rehineleri serbest bırakın'. Bir araya gelirken ve bunu yapmak için Gazze'deki savaşı bitirmemiz gerekiyor. Barışı müzakere etmemiz gerekiyor, rehineleri geri almamız lazım. Hepsini geri getirmemiz gerekiyor. 38 cansız bedeni de istiyoruz." dedi.

