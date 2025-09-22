BM Genel Kurulu’nda çarpıcı anlar! Filistin sesi yankılandı İsrailliler salondan toz oldu: Dikkat çeken yırtık koltuk detayı

Geçtiğimiz günlerde Kanada Başbakanı Mark Carney, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Portekiz Dışişleri Bakanı Paulo Rangel, Filistin Devleti'ni tanıdıklarını duyurmuştu. Birçok ülke de ABD'nin New York kentinde düzenlenecek BM Genel Kurulu kapsamında Filistin Devleti'ni tanıyacaklarını açıklamıştı.

MACRON "ZAMANI GELDİ" DİYEREK TARİHİ KARARI DUYURDU

Fransa ve Suudi Arabistan öncülüğünde düzenlenen Birleşmiş Milletler büny esinde Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans'ta konuşan Macron, "Gazze'de savaşı durdurmanın zamanı geldi." dedi.

"HİÇBİR ŞEY SAVAŞI HAKLI ÇIKARAMAZ"

Bu konuda "Kesin olan bir şey var ki artık bekleyemeyiz." diyen Macron, Orta Doğu'da adil ve kalıcı bir barış inşa edilememesinin uluslararası toplumun "ortak sorumluluğunda" olduğunu vurguladı. Öte yandan Hamas'ın elindeki esirlerin "derhal ve koşulsuz" serbest bırakılması çağrısını yineleyen Macron, "Artık hiçbir şey Gazze'deki savaşın devam etmesini haklı çıkaramaz. Aksine her şey savaşın şimdi hatta daha erken sona erdirilmesini gerektiriyor." şeklinde konuştu.

"Fransa'nın Orta Doğu'ya olan tarihi bağlılığına sadık kalarak, Fransa'nın bugün Filistin Devleti'ni tanıdığını ilan ediyorum." ifadesini kullanan Macron, bu tanımanın "Filistin halkının meşru haklarının tanınmasının İsrail'in haklarından bir şey eksiltmeyeceği" ve İsrail'in güvenliğine de hizmet edeceği değerlendirmesinde bulundu.

İSRAİL'E AYRILAN YIRTIK KOLTUKLAR GÖRÜNTÜLENDİ

Macron tarihi kararı açıklarken o anlar kamera İsrail taraflarını görüntüledi. Görüntülerde İsrail'e ayrılan koltukların boş olduğu ve yırtık olduğu görüldü. Filistin seslerinin yankıladığı BM Genel Kurulu'nda İsrail'e ayrılan bu kısım ise dikkatlerden kaçmadı.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN O ANKİ TEPKİSİ DİKKAT ÇEKTİ

Fransa'nın Filistin kararı açıklandığı anlar Başkan Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın gülümsemesi ise gündem oldu.

FİLİSTİN TEMSİLCİLERİ AYAKTA ALKIŞLADI

Macron Filistin Devleti'ni açıkladığı anlarda salonda büyük bir alkış sesi yükseldi. O anlarda Filistin temsilcileri kararı ayakta alkışlarken bir Filistin temsilcisi ise gözyaşlarını tutamadı.