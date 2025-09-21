21 Eylül 2025, Pazar
Haberler Dünya Haberleri ABD'de askeri helikopter faciası! 4 asker hayatını kaybetti

Giriş: 21.09.2025 10:23 Güncelleme: 21.09.2025 10:36
ABD'nin Washington eyaletinde orduya ait helikopterin düşmesi sonucu 4 asker hayatını kaybetti.

ABD Kara Kuvvetleri Özel Operasyonlar Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'MH-60 Black Hawk' tipi helikopterin, 17 Eylül'de Washington'daki Joint Base Lewis-McChord Üssü'nün batısında rutin eğitim uçuşu sırasında düştüğü bildirildi.

Helikopterdeki 4 askerin yaşamını yitirdiği belirtilen açıklamada, askerlerin 160'ıncı Özel Operasyonlar Havacılık Alayı'na bağlı olduğu kaydedildi. Açıklamada, kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

