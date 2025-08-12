12 Ağustos 2025, Salı
Haberler Dünya Haberleri ABD'de iki uçak çarpıştı: 4 kişi hayatını kaybetti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 12.08.2025 11:24
Montana eyaletindeki Kalispell City Havaalanı’nda iki uçağın çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti. FAA’dan yapılan açıklamaya göre, iniş yapan Socata TBM 700 tipi uçak park halindeki Swearingen SX-300 uçağıyla çarpıştı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ABD'nin Montana eyaletindeki Kalispell City Havaalanı'nda iki uçağın çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), dört kişiyi taşıyan 'Socata TBM 700' tipi hafif bir uçağın, ABD'nin Montana eyaletindeki Kalispell City Havaalanı'na iniş yaptıktan sonra başka bir uçakla çarpıştığını bildirdi.

FAA yaptığı açıklamada, "11 Ağustos Pazartesi günü yerel saatle 14.00 civarında Montana'daki Kalispell City Havalimanı'na inen bir 'Socata TBM 700' tipi uçak, boş bir 'Swearingen SX-300' tipi uçağa çarptı. Uçakta dört kişi vardı. FAA olayı araştıracak" ifadelerini kullandı.

