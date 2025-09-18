ABD’de silahlı saldırı dehşeti! 3 polis öldü 2 polis ağır yaralandı

ABD’de silahlı saldırı dehşeti



PENSİLVANYA VALİSİ SHAPİRO: "BU TÜR ŞİDDET OLAYLARI KABUL EDİLEMEZ"

Pennsylvania Valisi Josh Shapiro, saldırının ardından olay yerine giderek hayatını kaybeden polislerin aileleriyle görüştü. Saldırıyı kınayan Shapiro, "Bu bölgeye, bu eyalete, bu ülkeye hizmet etmiş üç değerli insan hayatını kaybettiği için çok üzgünüz. Bu tür şiddet olayları kabul edilemez. Toplum olarak daha iyisini yapmamız gerekiyor" açıklamasında bulundu.

Shapiro, hayatını kaybeden 3 polis memurunun anısına eyaletteki tüm bayrakların yarıya indirilmesi talimatını verdi.