İngiltere ABD Büyükelçisi Mandelson’ı görevden aldı! Epstein’le yakın ilişkisi sonu oldu

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, hitabı öncesi Peter Mandelson ve diğer konuklar tarafından alkışlanırken (REUTERS)

YERİNE KİM GELECEK?

Geçici olarak görevi Washington'daki misyon şefi yardımcısı James Roscoe devralacak. Roscoe, Kraliçe II. Elizabeth'in eski iletişim direktörü olan kariyer diplomatı.

Mandelson'un büyükelçiliğe atanması baştan beri tartışmalıydı. Daha önce Tony Blair hükümetinde iki kez istifa etmiş, Avrupa Komisyonu'nda görev almış ve daha sonra Gordon Brown döneminde siyasete dönmüştü. ABD ile ticaret anlaşması sürecinde uzmanlığı nedeniyle önemli görülmüştü. Ancak Trump için zamanında "dünyaya tehdit" demesi, ilişkileri karmaşık hale getirmişti.