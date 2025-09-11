11 Eylül 2025, Perşembe
Haberler Dünya Haberleri İngiltere ABD Büyükelçisi Mandelson'ı görevden aldı! Epstein'le yakın ilişkisi sonu oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.09.2025 16:44
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ülkenin ABD Büyükelçisi Peter Mandelson’u, hüküm giymiş cinsel suçlu Jeffrey Epstein ile olan bağlantıları nedeniyle görevden aldı.

Perşembe günü Avam Kamarası'nda konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı Stephen Doughty, bu haftanın başında yayımlanan e-postaların, Mandelson'un 2000'lerde Epstein'a yazdığı destek mesajlarını ortaya koyduğunu söyledi. Bu mesajlarda Mandelson, Epstein'ın cinsel suçlardan hapis cezası almasına rağmen onu savunmuştu.

Londra'nın ABD Büyükelçisi Peter Mandelson, Jeffrey Epstein'le

Doughty, söz konusu e-postaların Mandelson'un Epstein ile ilişkisinin daha önce bilinenin çok ötesinde olduğunu gösterdiğini belirtti. Mandelson, geçen yılki İşçi Partisi zaferinin ardından Washington'a büyükelçi olarak atanmış ve göreve Şubat ayında başlamıştı.

Londra'nın ABD Büyükelçisi Peter Mandelson, Jeffrey Epstein'in adasında

Mandelson, Epstein ile geçmişteki bağları nedeniyle derin pişmanlık duyduğunu, onun suç faaliyetlerinden haberdar olmadığını savundu. Ancak ortaya çıkan yeni bilgiler üzerine Başbakan Starmer, Dışişleri Bakanı'na Mandelson'un görevine son vermesi talimatını verdi.

ÇOCUK FUHUŞ AĞI KURUCUSUNU SAVUNDU

Özellikle, Mandelson'un Epstein'ın 2008'deki ilk mahkûmiyetinin "yanlış" olduğunu ve "itiraz edilmesi gerektiğini" yazması tepki çekti. The Sun gazetesinin yayımladığı e-postalarda, Mandelson'un Epstein'a ceza öncesinde "erken tahliye için mücadele et" dediği ve "Sen dünyaları ifade ediyorsun" ifadelerini kullandığı görüldü.

Londra'nın ABD Büyükelçisi Peter Mandelson'ın Jeffrey Epstein'e yazdığı doğum günü mektubu

Mandelson'un görevden alınması, Başbakan Starmer için art arda yaşanan ikinci kriz oldu. Geçen hafta da yardımcısı Angela Rayner, bir konut alımıyla ilgili vergi hatası nedeniyle istifa etmişti. Bu gelişme, gelecek hafta ABD Başkanı Donald Trump'ın Londra'ya yapacağı resmi ziyaret öncesi hükümeti zor durumda bıraktı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, hitabı öncesi Peter Mandelson ve diğer konuklar tarafından alkışlanırken

YERİNE KİM GELECEK?

Geçici olarak görevi Washington'daki misyon şefi yardımcısı James Roscoe devralacak. Roscoe, Kraliçe II. Elizabeth'in eski iletişim direktörü olan kariyer diplomatı.

Mandelson'un büyükelçiliğe atanması baştan beri tartışmalıydı. Daha önce Tony Blair hükümetinde iki kez istifa etmiş, Avrupa Komisyonu'nda görev almış ve daha sonra Gordon Brown döneminde siyasete dönmüştü. ABD ile ticaret anlaşması sürecinde uzmanlığı nedeniyle önemli görülmüştü. Ancak Trump için zamanında "dünyaya tehdit" demesi, ilişkileri karmaşık hale getirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump ve Peter Mandelson, Beyaz Saray'da Oval Ofis'te

EPSTEIN'E: EN İYİ DOSTUM

Bu hafta Epstein bağlantıları daha da tartışma konusu oldu. ABD Temsilciler Meclisi'nde Demokratlar, 2003'te Ghislaine Maxwell tarafından derlenen Epstein'ın 50. yaş günü albümünü yayımladı.

Albümde Mandelson'un el yazısıyla "en iyi dostum" diye yazdığı görüldü. Aynı albümde Trump, Bill Clinton ve avukat Alan Dershowitz'in de isimleri yer aldı.

Epstein, 2019'da seks ticareti suçlamalarıyla yeniden yargılanmayı beklerken cezaevinde intihar etmişti.

