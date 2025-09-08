Gana’da M çiçeği vaka sayısı 494’e yükseldi

Gana Sağlık Servisinden (GHS) yapılan açıklamada, ülkede 27 yeni M çiçeği vakası tespit edildiği belirtildi.



Açıklamada, mayıstan bu yana vakaların 494'e yükseldiği kaydedildi.



Salgın nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, semptomlardan herhangi birinin yaşanması halinde derhal tıbbi destek alınması önerildi.



Gana hükümeti, 19 Mayıs'ta bu yıl ilk kez 4 kişide M çiçeği virüsünün tespit edildiğini, 28 Temmuz'da ise virüs kaynaklı ilk ölümün kayda geçtiğini açıklamıştı.

