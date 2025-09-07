Avustralya’da binlerce kişiden İsrail’e yaptırım talebi

Avustralya'nın Melbourne kentinde bir araya gelen insanlar Filistin'e destek gösterisi düzenledi. (AA)



HER HAFTA DÜZENLİ PROTESTO



Melbourne'da, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başlamasından bu yana her pazar kent merkezinde benzer protestolar düzenleniyor.



Hafta içinde ise İsrail yanlısı milletvekillerinin ofisleri, İsrail'e askeri malzeme tedarik eden firmalar ve limanlarda sevkiyatların yapıldığı noktalarda gösteriler yapılıyor.



Göstericiler, uluslararası toplumun İsrail'e karşı daha sert yaptırımlar uygulamasını talep ederken, Avustralya hükümetine de bu konuda inisiyatif alma çağrısında bulunuyor.

