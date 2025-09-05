Kamerun’da Maarif Okulu öğrencisi ulusal sınavda birinci oldu

Jacqueline, yaptığı açıklamada, "Çok mutluyum. Böyle bir başarı kazanmak tarif edilemez bir duygu. Disiplinli çalışmanın, inanmanın karşılığını aldım." dedi.

105 bin öğrencinin katıldığı GCE'de birinci olmasında ailesinin desteğinin de etkili olduğunu söyleyen Jacqueline, "5 yıldır TMV College Maarif Koumassi'de eğitim görüyorum. Beni ve arkadaşlarımı bu sınava hazırlayan öğretmenlerimin hepsine ve bizleri motive eden, bize destek veren idarecilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Okul müdürü Uğur Şahin de öğrencilerinin başarısının gurur kaynağı olduğunu belirtti.

Şahin, "Ortaokul birinci sınıftan itibaren bizimle eğitim hayatına devam eden öğrencimizin bu başarısı hepimizi gururlandırdı. Öğrencimizin elde ettiği derece, Türkiye Maarif Vakfının Kamerun'a eğitim alanında yaptığı katkıları da göz önüne sermiş oldu. Velilerimizin bize güveninin boşa çıkmaması da bizleri ayrıca mutlu etti." ifadesini kullandı.

- KAMERUN'DA TMV

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yurt dışındaki faaliyetlerini engelleme çalışmaları kapsamında Kamerun'da 2018'de TMV'ye devredilen okullar, nitelikli insan kaynağı kapasitesinin geliştirilmesine katkı sunarken, başarısıyla da Türkiye'nin gurur kaynağı.

Devralınan 6 okulun altyapı ve teknolojileri yenilenerek, bunlara bir yeni okul daha ilave edilmesiyle TMV, Kamerun'da 7 okul ve Yaounde II Üniversitesi'ndeki Maarif Türkiye Araştırmaları Merkezi ile hizmet veriyor.