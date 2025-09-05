Alaska zirvesinin ardından yeni buluşma! Trump duyurdu: Yakında Putin ile görüşeceğim
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle yaptığı telefon görüşmesinin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakında görüşeceğini belirtti. Trump'ın açıklaması sonrası Kremlin'den jet hızıyla açıklama geldi. Sözcü Peskov Trump ile Putin görüşmesine yönelik hazırlığın olmadığını fakat kısa sürede ayarlanabileceğini belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump, Avrupalı liderler ve Ukrayna Devlet Bakanı Vlodimir Zelenskiy ile telefon görüşmesinin ardından Beyaz Saray'da açıklamalarda bulundu.
"PUTİN İLE YAKINDA GÖRÜŞECEĞİM"
Trump, Alaska zirvesi sonrası Putin ile görüşmesinde hayal kırıklığına uğradığını belirtmesinin ardından iki liderin yeniden bir araya geleceğini vurgulayarak "Putin ile yakın zamanda görüşeceğim. Ukrayna savaşını durduracağız. Birçok savaşı durdurdum ama en zoru Ukrayna savaşını durdurmak" ifadelerini kullandı.
KREMLİN'DEN AÇIKLAMA: HERHANGİ BİR HAZIRLIK YOK
ABD Başkanı Trump'ın açıklamasının ardından Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov Rusya'nın Interfax haber ajansına yaptığı açıklamasında Vladimir Putin'in ABD Başkanı Trump ile görüşmesine yönelik şimdilik bir hazırlığın olmadığını ancak kısa sürede hazırlıkların başlanabileceğini belirtti.
