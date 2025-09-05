Alaska zirvesinin ardından yeni buluşma! Trump duyurdu: Yakında Putin ile görüşeceğim

ABD Başkanı Donald Trump, önceki gün yaptığı açıklamasında Putin ile yaptığı Alaska zirvesinin ardından ʺHayal kırıklığına uğradımʺ ifadelerini kullanmıştı. (AA)

"PUTİN İLE YAKINDA GÖRÜŞECEĞİM"

Trump, Alaska zirvesi sonrası Putin ile görüşmesinde hayal kırıklığına uğradığını belirtmesinin ardından iki liderin yeniden bir araya geleceğini vurgulayarak "Putin ile yakın zamanda görüşeceğim. Ukrayna savaşını durduracağız. Birçok savaşı durdurdum ama en zoru Ukrayna savaşını durdurmak" ifadelerini kullandı.

KREMLİN'DEN AÇIKLAMA: HERHANGİ BİR HAZIRLIK YOK

ABD Başkanı Trump'ın açıklamasının ardından Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov Rusya'nın Interfax haber ajansına yaptığı açıklamasında Vladimir Putin'in ABD Başkanı Trump ile görüşmesine yönelik şimdilik bir hazırlığın olmadığını ancak kısa sürede hazırlıkların başlanabileceğini belirtti.