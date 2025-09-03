Terör devleti Gazze'de kara harekatının 2. aşamasına geçildi!
İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir "Gazze'deki Gideon operasyonlarının 2. aşaması başladı" dedi.
İşgal ordusu, 29 Ağustos'ta Gazze'ye yapılacak saldırının ilk aşamasının başladığını duyurara, "Gazze'ye yönelik ön operasyonlar ve saldırının ilk aşamaları başlatıldı. Gazze'nin dış mahallelerinde tüm gücümüzle operasyonlar yürütüyoruz" demişti.
"TEHLİKELİ SAVAŞ BÖLGESİ" İLANI
İsrail, işgal etmeyi planladığı ve 1 milyona yakın Filistinlinin sığındığı Gazze kentinde sözde "insani arayı" sonlandırdığını ve "tehlikeli savaş bölgesi" ilan etmişti.
Kanlı harekatın 2. aşamasına da geçildi. İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir "Gazze'deki Gideon operasyonlarının 2. aşaması başladı" dedi.
Ayrıntılar geliyor...