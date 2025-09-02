Trump yeniden kameralar karşısında: Ölüm haberlerim gerçeği yansıtmamaktadır!

Fotoğraf (Reuters)

"ÖLÜM HABERLERİM YANLIŞ VE SAHTEDİR"

Oval Ofis'te yaptığı açıklamada bir muhabirin, sosyal medyada sağlığının kötüye gittiği yönündeki yaygın söylentileri gerekçe göstererek Trump'a hafta sonu "öldüğünü" nasıl öğrendiğini sordu. Soru üzerine Donald Trump, "Duydum, biraz çılgınca. Ama geçen hafta çok sayıda basın toplantısı yaptım, hepsi başarılıydı. Çok iyi geçti, yani "Bu çok iyi gidiyor" dediler. Sonra iki gün boyunca hiçbir toplantı yapmadım ve onda bir sorun olduğunu söylediler. Ölüm haberlerim yanlış ve sahtedir. Bu tür haberler gerçeği yansıtmamaktadır." cevabını verdi.