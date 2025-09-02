02 Eylül 2025, Salı
Trump yeniden kameralar karşısında: Ölüm haberlerim gerçeği yansıtmamaktadır!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.09.2025 22:13 Güncelleme: 02.09.2025 23:09
Nerede olduğu merak edilen ABD Başkanı Donald Trump sessizliğini bozarak bir hafta aradan sonra ilk basın toplantısını gerçekleştirdi. Ölümüne ilişkin haberlerin yanlış ve sahte haberler olduğunu söyleyen Trump, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Nerede olduğu merak edilen ABD Başkanı Donald Trump sessizliğini bozarak bir hafta aradan sonra ilk basın toplantısını gerçekleştirdi. Ölümüne ilişkin haberlerin yanlış ve sahte olduğunu söyleyen Trump, aralarında başkan yardımcısı JD Vance ve savunma bakanı Pete Hegseth'in de bulunduğu kabinesinin birçok üyesiyle birlikte açıklamalarda bulundu.

"ÖLÜM HABERLERİM YANLIŞ VE SAHTEDİR"

Oval Ofis'te yaptığı açıklamada bir muhabirin, sosyal medyada sağlığının kötüye gittiği yönündeki yaygın söylentileri gerekçe göstererek Trump'a hafta sonu "öldüğünü" nasıl öğrendiğini sordu. Soru üzerine Donald Trump, "Duydum, biraz çılgınca. Ama geçen hafta çok sayıda basın toplantısı yaptım, hepsi başarılıydı. Çok iyi geçti, yani "Bu çok iyi gidiyor" dediler. Sonra iki gün boyunca hiçbir toplantı yapmadım ve onda bir sorun olduğunu söylediler. Ölüm haberlerim yanlış ve sahtedir. Bu tür haberler gerçeği yansıtmamaktadır." cevabını verdi.

TRUMP: UYUŞTURUCU TAŞIYAN BİR TEKNEYİ VURDUK

ABD Başkanı Donald Trump, imzaladığı kararnameyle Latin Amerika'daki uyuşturucu kartelleriyle mücadele kapsamında, 29 Ağustos'ta ABD Donanması'na ait yedi savaş gemisi ve bir denizaltının Karayipler'in güneyine doğru yola çıktığını duyurdu. Operasyonun son durumuna ilişkin değerlendirmede bulunan Trump, Amerikan ordusunun "uyuşturucu taşıyan bir tekneyi vurduğunu" söyleyerek ayrıntıların yakında açıklanacağını aktardı.

Trump'ın Oval Ofis'te yaptığı bu açıklamanın hemen ardından, Ulusal Güvenlik Danışmanı Marco Rubio, sosyal medya hesabı üzerinde şu paylaşımı yaptı:

"@POTUS'un az önce duyurduğu gibi, bugün ABD ordusu, Venezuela'dan hareket eden ve belirlenmiş bir narko-terör örgütü tarafından işletilen bir uyuşturucu gemisine karşı Güney Karayipler'de ölümcül bir saldırı gerçekleştirdi."

UZAY KOMUTANLIĞI ALABAMA'YA TAŞINACAK

Donald Trump, Uzay Komutanlığının Colorado'dan Alabama, Huntsville'e taşınacağını duyurdu. Trump, "ABD Uzay Komutanlığı Karargahı'nın bundan sonra Roket Şehri olarak anılacak olan Huntsville, Alabama adlı güzel bir yere taşınacağını duyurmaktan heyecan duyuyorum. Bunun için çok fazla rekabet vardı ve Uzay Komutanlığını Alabama, özellikle de Huntsville'e taşınacak." ifadelerini kullandı.

