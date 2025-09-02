Afganistan’da depremin bilançosu ağırlaşıyor!

Afganistan'da yerel yetkililer, Kunar vilayetinde pazar günü meydana gelen depreme ilişkin detayları paylaştı.



Yetkililer, depremde hayatını kaybeden kişi sayısının 1000'i aştığını, yaralı sayısının da 3 bine yükseldiğini ifade etti.



Yaralıların bölgeden tahliyesinin sürdüğünü aktaran yetkililer, bu nedenle ölü ve yaralı sayısının değişebileceğini belirtti.



Yetkililer, deprem sonucu meydana gelen toprak kaymaları nedeniyle bazı bölgelerde yolların kapandığını ancak ulaşılması güç bölgelere erişim sağlanabilmesi için kapalı yolların yeniden açılacağını kaydetti.