İsrail basını yazdı! ABD-İsrail'den kapalı kapılar ardında kirli plan: Batı Şeria'yı ilhak edecekler
İşgalci İsrail'in Gazze'deki soykırımı sürerken katil ordusu bir yandan da ilhak için kolları sıvıyor. Bu süreçte soykırımın 1 numaralı destekçisi ABD ise İsrail'e en büyük desteği verirken İsrail basınından çarpıcı bir iddia geldi. Buna göre Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın, ABD'li mevkidaşı Marco Rubio'ya, Tel Aviv yönetiminin gelecek aylarda işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etmeye hazırlandığını ilettiğini öne sürdü. Rubio ve Saar'ın Batı Şeria'nın ilhakı meselesinin ise "kapalı kapılar ardında" görüştüğü ddiasına yer verildi.
İsrail basını, Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın, ABD'li mevkidaşı Marco Rubio'ya, Tel Aviv yönetiminin gelecek aylarda işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etmeye hazırlandığını ilettiğini öne sürdü.
RUBIO VE SAAR "İLHAK"I GÖRÜŞTÜ!
İsrail'deki Walla haber sitesinin ismini açıklamadığı kaynaklara dayanan haberinde, Saar ile Rubio'nun 27 Ağustos'ta Washington'da yaptıkları görüşmede Gazze, Lübnan, Suriye ve İran konusunun "açıkça", Batı Şeria'nın ilhakı meselesinin ise "kapalı kapılar ardında" görüşüldüğü iddiasına yer verildi.
İŞGAL KABİNESİ "İLHAK" İÇİN TOPLANDI İDDİASI
İsrail hükümeti içinde ilhak konusunda mutabakat olduğu ancak bunun ilan zamanıyla ilgili görüş ayrılıkları bulunduğu, (bakanlardan) bazılarının ilhakın, Filistin devletinin tanınmasına yanıt olarak bazılarının ise bağımsız ideolojik adım olarak sunulması gerektiğini düşündüğü aktarıldı.
Haberde, İsrail Güvenlik Kabinesi'nin ilhak mevzusunu görüşmek üzere toplantıya başladığı iddia edildi.
"İLHAK KARARI TÜM TOPRAKLARI KAPSAMALIDIR"
İsrail devlet Televizyonu KAN 27 Ağustos tarihli haberinde, Güvenlik Kabinesi'nin, Filistin devletinin tanınması planlarına tepki olarak Batı Şeria'nın ilhakı mevzusunu görüşmek üzere toplanacağını duyurmuştu. Walla'nın haberine göre, Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu ilhak konusunda hızlı karar almaya çağırdı. Smotrich, "İlhak kararı ABD'de ya da Birleşmiş Milletlerde (BM) değil İsrail'de alınır ve ilhak sadece sınırlı bölgeleri değil tüm toprakları kapsamalıdır." ifadesini kullandı.
İsrail, eylül ayında New York'ta yapılacak 80. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantıları sırasında Filistin'in bazı Batılı ülkeler tarafından tanınması halinde misilleme olarak işgal altındaki Batı Şeria'nın bazı kısımlarının ilhakını ciddi şekilde tartışıyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Optik illüzyon testi: 12 saniyede 2 kedi arasındaki 3 farkı bulabilir misin?
- Mandıra Filozofu nerede çekildi, konusu nedir? Mandıra Filozofu oyuncu kadrosunda kimler var?
- Filenin Sultanları çeyrek final yolunda! Türkiye - Slovenya voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda?
- EYLÜL AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2025 | TEFE-ÜFE zam oranları belli oldu mu: Konut, iş yeri kiraları yüzde kaç artacak?
- 19 yıl sonra yolları kesişti! Oyuncu Ezgi Şenler çocukluk aşkı Ömer Gürgen ile dünyaevine girdi
- Veteriner açıkladı: İşte evcil hayvan olarak beslenebilecek en iyi 5 köpek ırkı
- Üniversiteler hangi tarihte açılacak, ilk ders ne zaman? 2025-2026 akademik takvim ve ders başlangıç günleri
- 2025 YKS EK TERCİH ne zaman, bugün başlar mı? YKS ek tercih ücreti ne kadar, nereden yatırılacak?
- Üniversite Kayıt Tarihleri 2025 | Üniversitelere e-kayıt ne zaman, nasıl yapılacak? Gerekli belgeler neler? Adım adım anlatım
- HAVA DURUMU | Meteoroloji uyardı! Kavurucu sıcaklar sürüyor: O saatlere dikkat | 31 Ağustos - 4 Eylül 2025
- Diyanet Üç Aylar Takvimi: Recep, Şaban ve Ramazan ayları ne zaman başlıyor ve bitiyor?
- Açıköğretim üniversite kayıt takvimi 2025-2026 | AÖF, ATA AÖF, AUZEF kayıtları zaman, nereden yapılır?