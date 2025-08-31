İsrail basını yazdı! ABD-İsrail’den kapalı kapılar ardında kirli plan: Batı Şeria’yı ilhak edecekler

Fotoğraf-AFP

RUBIO VE SAAR "İLHAK"I GÖRÜŞTÜ!

İsrail'deki Walla haber sitesinin ismini açıklamadığı kaynaklara dayanan haberinde, Saar ile Rubio'nun 27 Ağustos'ta Washington'da yaptıkları görüşmede Gazze, Lübnan, Suriye ve İran konusunun "açıkça", Batı Şeria'nın ilhakı meselesinin ise "kapalı kapılar ardında" görüşüldüğü iddiasına yer verildi.

İŞGAL KABİNESİ "İLHAK" İÇİN TOPLANDI İDDİASI

İsrail hükümeti içinde ilhak konusunda mutabakat olduğu ancak bunun ilan zamanıyla ilgili görüş ayrılıkları bulunduğu, (bakanlardan) bazılarının ilhakın, Filistin devletinin tanınmasına yanıt olarak bazılarının ise bağımsız ideolojik adım olarak sunulması gerektiğini düşündüğü aktarıldı.

Haberde, İsrail Güvenlik Kabinesi'nin ilhak mevzusunu görüşmek üzere toplantıya başladığı iddia edildi.