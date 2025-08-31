Av bölgesi olmayan mahallede ölü tilki bulundu

İddiaya göre olay, bu gece saatlerinde Keskin mahallesinde yaklaşık 10 dakika boyunca kısa aralıklarla tüfekle atış sesleri duyuldu. Sabah saatlerinde ise mahalledeki bir evin bahçesinde tüfekle vurulduğu öne sürülen tilkinin cansız bedeni bulundu.

Atış yapan kişilerin bölgede sıklıkla avlandığını belirten çevre sakinleri, bir vatandaş olarak kendilerinin de dışarı çıkmaktan endişelendiklerini dile getirdi.



"Bu kişilerin gece meskun mahalde ateş etme hakları yoktur"



Silahla ateş yapan şahısların alkollü olup olmadıklarından ve kendilerini hedef alıp zarar verip vermeyeceklerinden emin olamadıklarına vurgu yapan bir mahalle sakini, "Bu kişilerin gece meskun mahalde ateş etme hakları yoktur. Aynı şekilde, burası bir av bölgesi değildir. Bu tüfeklerin ruhsatlı olup olmadığı belli değildir. İnsanların ikamet ettiği her 100 metrede bir konutun bulunduğu bir alandır. Ayı-domuz gibi bir hayvanın burada görülmesi mümkün değildir. Bu kişiler pusu kurmakta ve saatlerce atış yaparak canlarımızı vurmakta doğaya zarar vermektedir. Yaptıkları her eylem TCK kapsamında suç niteliğindedir. Bu davranış alışkanlık haline gelmiş ve her gece tekrarlanmaktadır" dedi.