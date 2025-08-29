FKÖ’den Smotrich’in sözlerine tepki: Soykırım itirafı

Fettuh, yaptığı yazılı açıklamada Smotrich'in ifadelerinin, İsrail hükümetinin uzun süredir yürüttüğü soykırım ve etnik temizlik politikasının açık bir göstergesi olduğunu belirtti. Bu söylemlerin uluslararası hukuk, Cenevre Sözleşmeleri ve Roma Statüsü'ne göre "savaş suçu" niteliği taşıdığını vurguladı.

İsrail hükümetinde dile getirilen bu görüşlerin artık sadece radikal bir söylem olmaktan çıktığını kaydeden Fettuh, son iki yıldır abluka, yardım merkezlerinin hedef alınması, altyapının yok edilmesi, zorla yerinden etme girişimleri ve Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimcilerin saldırılarına verilen destek gibi uygulamalarla resmi politikaya dönüştüğünü ifade etti.

Birleşmiş Milletler ve Güvenlik Konseyi'ne "hukuki ve siyasi sorumluluklarını üstlenme" çağrısında bulunan Fettuh, İsrail ordusunun Gazze'yi işgal planlarına dikkat çekerek sivillere yönelik yeni katliamların yaşanabileceği uyarısında bulundu. Fettuh ayrıca uluslararası topluma, İsrail'in "suç politikalarını durdurmak, İsrailli liderlere yaptırım uygulamak ve Filistin halkına acil uluslararası koruma sağlamak" için derhal harekete geçme çağrısı yaptı.

İsrail'in aşırı sağcı Bakanı Bezalel Smotrich daha önce, Gazze'nin kuzeyini Hamas savaşçılarının "açlıktan ve susuzluktan öleceği bir savaş bölgesi"ne dönüştürme planını açıklamıştı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 62 bin 966 Filistinli hayatını kaybetti, 159 bin 266 kişi yaralandı.