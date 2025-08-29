Çelik Kubbe’nin ayak sesleri İsrail’de yankılandı: Türkiye bizden katbekat güçlü

Türkiye'nin yerli hava savunma sistemi Çelik Kubbe'nin teslimatı İsrail'de geniş yankı uyandırdı. İsrail basını ve sosyal medya kullanıcıları, Ankara'nın askeri gücünün hızla artmasından endişe duyduklarını açıkça dile getirdi.

Sosyal medyada Türkiye hakkında yorumda bulunan Siyonistler, "Türkiye ile doğrudan savaşa girme ihtimalimiz, İran ile savaşa girme ihtimalinden çok daha fazla. Kulağa çılgınca geliyor, evet ama gerçek bu." dedi. Bir başka İsrailli ise "İsrail'in YPG'ye modern silahlar gönderip onları yeniden canlandırması gerekiyordu." yorumunu yaptı.

"TÜRK ORDUSU BİZDEN DAHA GÜÇLÜ"



Türkiye'nin tek başına yüksek sesle İsrail'in karşısında durduğunu söyleyen bir İsrailli, "Bu, Türkiye'nin yaklaşık 100 yıl önce kaybettiği Osmanlı İmparatorluğu'nu yeniden canlandırma hayalinin bir parçası." ifadelerini kullandı. Aynı kişi, sözlerinin devamında Türkiye'nin askeri açıdan İsrail'den daha güçlü olduğunu belirterek şunları kaydetti: "Türkiye, görece büyük ve donanımlı bir orduya ve çok geniş bir savunma sanayisine sahip olmasına rağmen tek başına İsrail'i yok etmeyi başaramaz. Bu durum İsrail'in askeri üretim kabiliyetlerini geliştirmesi için bize zaman kazandırıyor. Türkiye ve Mısır'ın yeni bir Sünni ekseni olarak ortaya çıkması ise öncekilerden çok daha tehlikeli bir senaryo olur."

"TÜRKİYE KIRMIZI ÇİZGİLERİMİZİ AŞIYOR"



Bir başka İsrailli ise Türkiye ile savaşa girme ihtimallerinin İran'la savaşa girme ihtimallerinden daha yüksek olduğunu söyleyerek şunları kaydediyor: "Mısır ile bir cephe açılma ihtimali vardı. Ancak imzalanan doğalgaz anlaşması sayesinde Mısırlılar yedi kez düşünüp kâr-zarar hesabı yapacaklardır. Türkler için ise böyle bir durum yok. Türkiye kırmızı çizgilerimizi aşmaya uzun süredir devam ediyor. Bize vaaz vermeye kalkıyor ancak öte yandan YPG'yi bombalıyor! Bekleyelim bakalım... Sonra istihbarat çıkıp 'Şaşırdık' demesin de."

TIMES OF ISRAEL: TÜRKİYE İÇİN BİR DÖNÜM NOKTASI



Başkan Erdoğan'ın Çelik Kubbe hava savunma sisteminin TSK'ya teslim edildiğini duyurması, Times of Israel gazetesinde de yankı buldu. Gazete, Çelik Kubbe'nin TSK'ya edilmesini Başkan Erdoğan'ın, "Dostta güven, düşmanda korku uyandıracak" sözleriyle okuyucularına duyurdu. İsrailli gazetenin haberinde, Çelik Kubbe'nin Türkiye'nin hava savunmasında dünya çapında fark yaratacağını, bunun Türkiye için bir dönüm noktası olduğu vurgulandı. Times of Israel gazetesi, Başkan Erdoğan'ın, "Son dönemde çevremizde yaşanan çatışmalar, havadan gelen tehditleri tespit eden radar sistemlerinin önemini ortaya koymuştur" ifadelerine atıfta bulunarak Ankara'nın, İsrail'in Suriye'ye artan müdahalesinden rahatsız olduğunun altını çizdi.

I24NEWS: TÜRKİYE'Yİ KÜRESEL BİR OYUNCU HALİNE GETİRECEK



i24News ise, "Erdoğan, Türkiye'nin yeni Çelik Kubbe hava savunma sistemini tanıttı" başlıklı haberinde, bu yatırımın Türkiye'yi savunma sistemlerinde sadece bölgesel bir oyuncu değil, küresel bir oyuncu haline getireceğini vurguladı.

Haberde, Başkan Erdoğan'ın "Artan bölgesel çatışmalar savunma kabiliyetlerini güçlendirmeyi gerektirdi" sözlerine yer verildi.

YEDİOTH AHRONOTH: TÜRKİYE, İSRAİL'İN SALDIRILARINDAN RAHATSIZ



Yedioth Ahronoth gazetesi ise Çelik Kubbe'nin TSK'ya devredilmesini, "Türk ordusu 'Çelik Kubbe' sistemini teslim aldı, Erdoğan kutladı: Düşmanlarımız korkacak" başlığı ile verdi.

Haberde, Türkiye'nin, son yıllarda savunma sanayisinde dışa bağımlılığı önemli ölçüde azalttığı, insansız hava araçlarının lider üreticilerinden biri haline geldiği ve ihtiyaç duyduğu savunma ekipmanlarının çoğunu kendisinin ürettiği bildirildi.

Yedioth Ahronoth, Başkan Erdoğan'ın, "Bir ülke kendi radar ve hava savunma sistemini geliştiremezse, özellikle bölgemizde mevcut güvenlik tehditleri karşısında geleceğe güvenle bakamayacaktır." sözlerine yer vererek, Türkiye'nin 12 günlük İran İsrail savaşından ve İsrail'in Suriye'ye saldırılarından rahatsız olduğu vurgulandı.