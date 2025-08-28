ABD’li dergiden Türkiye’nin gücüne vurgu: Suriye’deki dengeleri bozguna uğrattı

28 Ağustos 2025, Perşembe
ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 28.08.2025 23:07 Güncelleme: 28.08.2025 23:29
"The American Conservative" (TAC) dergisinin Eylül-Ekim 2025 sayısında, "Türkiye'nin Uzun Vadeli Oyunu" başlıklı makale dikkat çekti. Türkiye'nin NATO'nun "en büyük iki silahlı gücünden biri" olduğu vurgulanan makalede ""Türkiye'nin bölgesel gücü neredeyse bir asırdır görülmemiş bir zirveye ulaştı. Tarihte eski bir büyük gücün böyle bir forma geri dönmesi nadirdir." ifadelerine yer verildi. Ayrıca makalede Türkiye'nin terör örgütü PKK'yı "askeri olarak yendiğine" vurgu yapılarak "Ankara'nın desteği, Suriye'deki dengeleri bozguna uğrattı ve Suriye'de Baasçılığın çöküşüne neden oldu." değerlendirmesi yapıldı.

ABD merkezli bir dış politika dergisinde yayımlanan makalede, "Türkiye'nin bölgesel gücünün neredeyse bir asırdır görülmemiş bir zirveye ulaştığı" değerlendirmesine yer verildi.

TÜRKİYE NATO'NUN EN BÜYÜK 2 SİLAHLI GÜCÜNDEN BİRİ

"The American Conservative" (TAC) dergisinin Eylül-Ekim 2025 sayısında, "Türkiye'nin Uzun Vadeli Oyunu" başlıklı bir makale yayımlandı.

Osmanlı devletinin son dönemi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş dönemine yönelik değerlendirmelerde bulunulan makalede, Türkiye'nin NATO'nun "en büyük iki silahlı gücünden biri" olduğu vurgulandı. Makalede, Ankara'nın dış politikada ve savunma sistemlerinin üretimi alanında son dönemde yakaladığı başarılara işaret edildi.

Makalede, Türk insansız hava araçlarının (İHA) desteğinin "Ukrayna'nın, Kiev'e doğru ilerleyen Rus gücünü dengelemesine" yardımcı olduğu ve bu durumun "Avrupa çevrelerinde büyük bir itibar artışı" sağladığı belirtildi.

Fransa ve Almanya'nın, savaştan sonra Türkiye'yi Ukrayna'ya barış gücü göndermeye davet etmeyi değerlendirdiği anımsatılan makalede, "İngiltere, Türkiye'ye Eurofighter jetleri satmayı planlıyor." ifadesi kullanıldı.

TÜRKİYE DENGELERİ BOZGUNA UĞRATTI

Türkiye'nin terör örgütü PKK'yı "askeri olarak yendiğine" işaret edilen makalede, "Ankara'nın desteği, Suriye'deki dengeleri bozguna uğrattı ve Suriye'de Baasçılığın çöküşüne neden oldu." değerlendirmesinde bulunuldu.

Türkiye'nin, Azerbaycan'a verdiği aktif destekle "Ermenistan'ın hezimetine" yol açtığı belirtilen makalede, "Bu da çok kutupluluğun hüküm sürdüğü yeni çağdaki bir savaşta ilk toprak fethine yol açtı." yorumu yapıldı. Makalede, Türk İHA'larının bölgede stratejik etki ürettiği vurgulandı.

"TARİHTE, ESKİ BİR BÜYÜK GÜCÜN BÖYLE BİR FORMA GERİ DÖNMESİ NADİRDİR"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk dış politikasının ülke içi ve dışı kamuoyuna anlatılmasında kullandığı özel üsluba dikkatin çekildiği makalede, şunlar kaydedildi:

"Türkiye'nin bölgesel gücü neredeyse bir asırdır görülmemiş bir zirveye ulaştı. Tarihte eski bir büyük gücün böyle bir forma geri dönmesi nadirdir."

Makalede ayrıca İsrail'in "hegemonik özlemlere" sahip olduğu, Gazze ve Batı Şeria'da "tam bir imha savaşı" yürüttüğü belirtildi. Bölgede İran'ın gücünün zayıfladığı savunulan makalede, "Türkiye'nin (Suriye'nin) kuzeydeki yükselişi, kaçınılmaz olarak 'Büyük İsrail' özlemleriyle çatışıyor." ifadesi kullanıldı.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN O SÖZÜNE VURGU: BARIŞ İSTİYORSAN, CENGE HER ZAMAN HAZIR OLMALISIN

Temmuz 2025'te düzenlenen bir anketin sonuçlarına da yer verilen makalede, "Türklerin önemli bir çoğunluğunun artık Türkiye için bağımsız bir nükleer caydırıcılık sistemini desteklediği" belirtildi. Makalede, Başkan Erdoğan'ın, İsrail ile İran arasında 13-24 Haziran 2025 tarihlerinde yaşanan ve kamuoyunda "12 Gün Savaşı" olarak anılan çatışma dönemindeki bir konuşmasında söylediği "Barış istiyorsan, cenge her zaman hazır olmalısın." ifadesine de atıfta bulunuldu. Uluslararası dış politika odaklı TAC dergisi, ABD'nin başkenti Washington merkezli American Ideas Institute düşünce kuruluşu tarafından 2 ayda bir yayımlanıyor.

