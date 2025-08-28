ABD’li dergiden Türkiye’nin gücüne vurgu: Suriye’deki dengeleri bozguna uğrattı

Fotoğraf-AA Arşiv

Osmanlı devletinin son dönemi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş dönemine yönelik değerlendirmelerde bulunulan makalede, Türkiye'nin NATO'nun "en büyük iki silahlı gücünden biri" olduğu vurgulandı. Makalede, Ankara'nın dış politikada ve savunma sistemlerinin üretimi alanında son dönemde yakaladığı başarılara işaret edildi.

Makalede, Türk insansız hava araçlarının (İHA) desteğinin "Ukrayna'nın, Kiev'e doğru ilerleyen Rus gücünü dengelemesine" yardımcı olduğu ve bu durumun "Avrupa çevrelerinde büyük bir itibar artışı" sağladığı belirtildi.

Fransa ve Almanya'nın, savaştan sonra Türkiye'yi Ukrayna'ya barış gücü göndermeye davet etmeyi değerlendirdiği anımsatılan makalede, "İngiltere, Türkiye'ye Eurofighter jetleri satmayı planlıyor." ifadesi kullanıldı.