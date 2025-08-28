Tataristan’da 4. Kazan Küresel Gençlik Zirvesi başladı

Tataristan hükümeti, Rusya hükümeti, Kazan Federal Üniversitesi, İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF), Gençlik Diplomasi Akademisi, Pioneers ve Youth Centre başta olmak üzere birçok kuruluşun ortaklığında organize edilen zirve, Kazan'daki Kamal Theatre'da başladı.

4. Kazan Küresel Gençlik Zirvesi'nin açılışına Tataristan Başbakan Yardımcısı Leyla Fazleyeva, ICYF Başkanı Taha Ayhan ve Tataristan Cumhuriyeti Reisi Rüstem Minnihanov'un Müşaviri Timur Süleymanov katıldı.

Açılışta konuşan Başbakan Yardımcısı Fazleyeva, bu tür bir uluslararası etkinliğe ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, bu tür etkinliklerin gençlik politikalarında küresel gündemi şekillendirmek için bir araç olduğunu dile getirdi.

Fazleyeva, bu yıl zirve kapsamında 45 ülkeden 200'den fazla heyetin Kazan'da bir araya geldiğini, zirveye ilginin büyüdüğünü ve giderek katılımın farklı ülkelerle genişlediğini söyledi.

Çok önemli bir etkinliğe katıldıklarını kaydeden Fazleyeva, "Bugün işbirliğini genişletmek için birçok fırsatımız olacağından eminim. Tataristan Cumhuriyeti, her zaman buna ilgili ve diyaloğa her zaman açık." dedi.

Ayhan da bu etkinliğin genç liderlerin ve girişimlerin bir araya geldiği, fikirlerini paylaştığı ve geleceği beraber inşa ettiği özel bir yer haline geldiğini vurgulayarak, kuruluşundan bu yana zirvenin güçlü bir gelenek oluşturduğunu ifade etti.

Gençlik, kimliklerin değişimi, ailelerin büyümesi ve teknoloji gibi çeşitli konuların zirvede ele alındığını aktaran Ayhan, Kazan'ı küresel güney için gençlik zirvesinin merkezi seçtiklerini belirtti.

Ayhan, Kazan'ın yeniliklerle, fikirlerle, kültürle ve değerlerle dolu ve gençliğe dair konuların görüşülmesi için harika bir yer olduğuna değinerek, bu yılki zirvenin konusunun eğitim ve küresel değişiklikler olduğunu söyledi.

GENÇLER TOPLUMA KATILIM AÇISINDAN DA EĞİTİLMELİ

Eğitimin gençler için sadece profesyonel başarı için önemli olmadığına, topluma üretici bir şekilde katılımları açısından da önemli olduğuna dikkati çeken Ayhan, gençlerin karakter, yaratıcılık ve liderlik açısından da eğitilmesi gerektiğine işaret etti.

Ayhan, Kazan Gençlik Zirvesi'nin çoktan bir model haline geldiğini, harika bağlantılar ve sınırları aşan işbirlikleri oluşturduğunu anlatarak, iklim değişikliği, kimlik konuları ve diğer sorunların bilgelik ve bütünlükle hareket edecek liderler gerektirdiğini dile getirdi.

Zirve kapsamında Gazze'de devam eden krizin de ele alınacağını söyleyen Ayhan, bu zorluklara nasıl dikkat çekilebileceği konusuna odaklanılacağını ifade etti.

Süleymanov da zirvenin amacının, 2022'den bu yana basit şekilde gençleri bir araya getirerek politikaları şekillendirmek olduğunu belirterek, ülkede birçok fırsat olduğunu ve bu kapasitenin yönetilmesinin önemini vurguladı.

Gençler için birçok farklı kurumun işbirliği içinde çalıştığına işaret eden Süleymanov, zorlukların küresel olduğunu ve bu nedenle küresel bir tutum benimsendiğini vurguladı.

Süleymanov, bu nedenle gençlik politikaları kapsamında temsilcilerin bir araya gelerek birçok farklı düzeyle görüş alışverişinde bulunmasının önemli olduğunun altını çizerek, böylece ülkelerin, gençlerin ve dünyanın faydası için küresel zorluklarla beraber mücadele edebileceklerini söyledi.

Açılışın ardından bazı katılımcılar, zirveye dair basın mensuplarına hitapta bulundu.

Ayhan, önceki zirvelerde çeşitliliği, aile değerlerini, dayanışmayı, aile değerlerinin küreselleşmesini, bilim ve teknoloji gibi konuları ele aldıklarını anlattı.

Bu yıl eğitimdeki değişiklikleri ve değerleri ele alacaklarını kaydeden Ayhan, 40'tan fazla ülkeden katılımcılar bulunduğunu ifade etti.

100 ülkeden yapılan 7 bin başvuru arasından 500 katılımcıyı seçtiklerini belirten Ayhan, değerler, devam eden krizler ve zorlukları ele alacaklarını, bunların başında Gazze konusunun geldiğini söyledi.

"GENÇLER ÜLKELERİN GELİŞİMİNE YÖN VEREN GÜÇ"

Fazleyeva da bu yılki zirvenin ülke ve üniversite temsilcileri ve bilim insanlarının yanı sıra Tataristan vatandaşlarına da açık olmasıyla önceki etkinliklerden ayrıştığına değinerek, zorluklar, sorunlar, dünyadaki en iyi uygulamalar ve deneyimler hakkında konuşacaklarını dile getirdi.

Zirvenin gençler için önemli bir miras olacağını kaydeden Fazleyeva, "Gençler, yakın gelecekte ve muhtemelen her zaman ülkelerimizin gelişimine yön veren güçtür. Bu nedenle forumda en iyi fikirlerin müzakere edilmesini diliyorum ve ortak işbirliğimiz için de Taha Ayhan'a teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Süleymanov da 2021'de Tataristan Cumhuriyeti Reisi Rüstem Minnihanov'un liderliğinde uzun çalışmalar sonucunda Kazan'ın İslam dünyasının gençlik başkenti olduğunu anlatarak, Tataristan'ın dünya çapında bir merkez ve gençler için cazip bir yer haline geldiğini söyledi.

Minnihanov'un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin adına Rusya'nın "İslam Dünyası" stratejik vizyon grubunun başkanı olduğunu belirten Süleymanov, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Kazan'ı İslam dünyasının gençlik başkenti olarak tanıma kararı için 2022'de tüm ülkelere nota gönderildiğini hatırlattı.

Süleymanov, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT), Güney Amerika'da da yaygın olarak temsil edildiğini ve zirvede Nikaragua, Venezuela ve Afrika ülkelerinden bakanlar bulunduğunu anlatarak, "Etiyopya ve Güney Afrika, BRICS ülkeleri ve daha fazlası neredeyse tamamen temsil ediliyor, bu nedenle elbette bunların hepsi büyük bir zincirin, tek bir sistemin halkaları. Dolayısıyla bugün Tataristan köprülerden biri, Rusya'nın bu iletişimi sürdürmesine yardımcı olan platformlardan biri." diye konuştu.

Kazan Federal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Timerkhan Alishev ise Kazan'da 22 binden fazla yabancı öğrencinin eğitim gördüğü bilgisini paylaşarak, dün birçok üniversiteyle akademik hareketlilik olanakları konusunda verimli görüşmeler yapıldığını ve bazı üniversitelerle anlaşmalar imzalanacağını söyledi.

4. KAZAN KÜRESEL GENÇLİK ZİRVESİ

Zirve kapsamında, 45 ülkeden aralarında bakanların, diplomatların, akademisyenlerin, medya uzmanlarının, girişimcilerin ve genç liderlerin yer aldığı 200'den fazla heyet bir araya geliyor. Zirvede Bangladeş, Brezilya, Kolombiya, Meksika, Nijerya, Umman, Filipinler, Katar, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar ve Suudi Arabistan dahil birçok farklı ülkeden katılımcı bulunuyor.

Gelecek nesillerin dünyada beklenmedik değişimlerin yaşandığı bu dönemde hayata ve çalışmaya nasıl hazırlanabileceğine odaklanılacak zirvede, yapay zeka ve gelişen teknolojinin etkilerine de değinilecek.