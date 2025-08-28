28 Ağustos 2025, Perşembe
Katliam ortakları bir arada! Rubio, İsrailli mevkidaşı Saar ile görüştü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 28.08.2025 01:21
İşgalci İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırım sürrerken katliamıon baş destekçisi ABD ise İsrail'e olan desteğini sürdürmeye devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile İsrailli mevkidaşı Gideon Saar ile Washington'da görüştü. Görüşmede Gazze, Lübnan ve Suriye ile ilgili başlıkları ele aldıkları bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile İsrailli mevkidaşı Gideon Saar'ın Washington'da yaptıkları görüşmede Gazze, Lübnan ve Suriye ile ilgili başlıkları ele aldıkları bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Rubio ile Saar, Washington'da bir araya geldi. Bakanlık açıklamasında, "Dışişleri Bakanı Marco Rubio bugün İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ile bir araya gelerek, ABD'nin İsrail'in güvenliğine olan sarsılmaz bağlılığını yeniden teyit etti. Bakan, Saar ile Gazze, Lübnan ve Suriye'deki önemli konuları ele aldı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, iki Bakan arasındaki görüşmede İran'la ilgili meselelerin de ele alındığı kaydedildi.

