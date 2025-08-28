28 Ağustos 2025, Perşembe
Cezayir'de beklenmedik görevden alma: Başbakan'ın görevine son verildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 28.08.2025 17:11
Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Başbakan Nezir el-Arbavi'nin görevine son vererek yerine Sanayi Bakanı Seyfi Garib'i vekaleten atadı.

Cezayir Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Nezir el-Arbavi'nin başbakanlık görevine son veren kararnameyi imzaladı ve yerine Sanayi Bakanı Seyfi Garib'i başbakan vekili olarak atadı." ifadelerine yer verildi.

Vekaleten başbakanlığa atanan Sanayi Bakanı Garib, 2024'ün kasım ayında yapılan kabine değişikliğinde hükümete katılmıştı.

Cezayirli siyasi analistler, Garib'in atanmasının ardından bir süre sonra kabinede yeni bir düzenleme beklediklerini belirtiyor.

Arbavi, 2023 yılının kasım ayında başbakanlık görevine atanırken, 18 Kasım 2024'te yeniden güvenoyu almış ve kabinede değişiklikler yapılmıştı.

