İsrail 8 Filistinliyi daha katletti!

Al-Awda Hastanesi yetkilileri, merkezi Gazze'deki Bureij Mülteci Kampı'nda İsrail güçlerinin bir evi bombalaması sonucu dört çocuk da dahil olmak üzere altı Filistinlinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

ÇADIR SALDIRISI: BİR ÇİFT ÖLDÜ

Güney Gazze'nin Khan Yunis bölgesindeki al-Mawasi alanında ise İsrail dronu, göçmen ailelerin barındığı bir çadıra saldırdı. Saldırıda bir erkek ve eşi yaşamını yitirdi.

Her iki saldırıda çok sayıda kişi de yaralandı. Hastaneler, bombardımanlar devam ederken yatak ve tıbbi malzeme eksikliklerinin giderek kötüleştiği uyarısında bulundu.

GAZZE'DE YIKIM VE AÇLIK TEHDİDİ

2023 Ekim'inden bu yana İsrail, Gazze'de yaklaşık 61 bin 900 Filistinliyi öldürdü. Askeri operasyonlar, bölgeyi büyük ölçüde harap etti ve açlık tehdidini artırdı.

ULUSLARARASI HUKUK GÜNDEMDE

Geçen Kasım ayında, Uluslararası Ceza Mahkemesi, Gazze'deki savaş suçları ve insanlığa karşı işlenen suçlar nedeniyle İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama kararı çıkardı.

Ayrıca, İsrail'in Gazze'ye yönelik savaşına karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırım davası da açılmış durumda.