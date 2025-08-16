Cezayir’de feci kaza! Otobüs dere yatağına devrildi: 18 kişi boğuldu
Cezayir’in başkenti Cezayir’in El-Harraş bölgesinde bir yolcu otobüsünün dere yatağına düşmesi sonucu 18 kişinin boğularak hayatını kaybettiği, 24 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Cezayir Sivil Savunma Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, başkent Cezayir'e bağlı El-Harraş bölgesinde meydana gelen otobüs kazasında 18 kişinin boğulduğu belirtildi. Açıklamada, yaralılara ilk yardım yapılarak bölgedeki yerel hastaneye sevk edildikleri, hayatını kaybedenlerin ise Sivil Savunma Müdürlüğü morguna götürüldükleri ifade edildi.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AÇIKLADI: KAZADA 24 KİŞİ YARALANDI
İçişleri Bakanı İbrahim Murad da devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, kazada 24 kişinin yaralandığını, çoğunun taburcu edildiğini ve 5 kişinin yoğun bakımda bulunduğunu aktardı. Kaza yapan otobüsün, başkentin doğusundaki er-Riğaya bölgesi ile merkezdeki Şehitler Meydanı arasında sefer yaptığı kaydedildi.
GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA HIZLA YAYILDI
Sosyal medyada yer alan görüntülerde, otobüsün suya gömüldüğü ve vatandaşların yaralıları kurtarmaya çalıştığı anlar yer aldı. Kazanın ardından Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Bualem Bualem, İçişleri Bakanı Murad, Ulaştırma Bakanı Said Sayud, Sulama Bakanı Taha Derbal, Sivil Savunma Genel Müdürü Albay Bualem Buğilaf ve Cezayir Valisi Muhammed Abdunnur Rabihi'nin de aralarında bulunduğu üst düzey heyet kaza yerine gitti.
Ulaştırma Bakanı Sayud, kazanın nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldığını ve ülkedeki yaklaşık 90 bin toplu taşıma otobüsünün yenilenme sürecinin başladığını kaydetti. Öte yandan, Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, kazada hayatını kaybedenler için cuma akşamından itibaren bir günlük ulusal yas ilan etti ve ülke genelinde bayrakların yarıya indirilmesini kararlaştırdı.
