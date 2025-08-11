İsrail sabah saatlerinde katletti: 23 Filistinli yaşamını yitirdi

Hastane kaynaklarının ve görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail, Gazze Şeridi'nde yine yerinden edilenlerin çadırlarını, sivillerin evlerini ve yardım alabilmek için bekleyenleri hedef aldı.



İsrail işgal güçleri, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin batısında zorla yerinden edilen Filistinli ailenin kaldığı çadırı bombaladı. Saldırıda anne, baba ve bir çocuk olmak üzere 3 kişilik aile katledildi.



Gazze kentinin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesi'nde bir eve düzenlenen bombalı saldırıda 8'i çocuk 9 Filistinli hayatını kaybetti.

HAVA SALDIRILARI, TOPÇU ATIŞLARI...



İsrail işgal güçleri, gece yarısından sabah saatlerine kadar Gazze kentinin güneydoğusunu özellikle de Zeytun ve Şucaiyye mahallelerindeki bina ve yapıları hava saldırıları, topçu atışları ve yıkım operasyonları ile hedef aldı.



Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Vadi Gazze bölgesinin güneyinde kalan yardım dağıtım noktası yakınlarındaki Filistinli siviller İsrail işgal güçleri tarafından hedef alındı. Saldırıda 1 çocuk yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

YARDIM DEĞİL ÖLÜM TUZAĞI



İsrailli işgalciler Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta insani yardım alabilmek için bekleyen Filistinlilere ateş açtı. Açılan ateşte 2 kişi öldürüldü.



İsrail işgal güçleri Han Yunus'un batısında bir daireyi kamikaze dron ile hedef aldı. Saldırıda 7 kişiden oluşan Filistinli "Ebu Şemela" ailesinin tüm bireyleri hayatını kaybetti.



Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail işgal güçlerinin dün hastane yakınlarında gazetecilerin kaldığı çadıra düzenlediği saldırıda yaralanan gazeteci Muhammed el-Halidi'nin bugün yaşamını yitirdiğini duyurdu.