Katil Bibi’den skandal Gazze açıklaması! İşgal planının ayrıntılarını açıkladı

Fotoğraf-AFP

Gazze'nin silahsızlandırılacağını ifade eden Netanyahu, "Gazze askerden arındırılacak. Güvenlikten İsrail sorumlu olacak. Gelecekteki saldırıları önlemek için Gazze'nin İsrail sınırında bir güvenlik bölgesi kurulacak. Gazze'de İsrail ile barış içinde yaşamayı hedefleyen sivil bir yönetim kurulacak. Hamas'tan sonraki gün için planımız budur" dedi.

5 ŞARTI TEK TEK SIRALADI

Gazze'ye yönelik saldırıları sona erdirmek için 5 şartı sıralayan Netanyahu, "Bir, Hamas silahsızlandırılacak. İkincisi, tüm rehineler serbest bırakılacak. Üçüncüsü, Gazze askerden arındırılacak. Dördüncüsü, güvenlik kontrolü İsrail'in elinde olacak ve beşincisi, İsrailli olmayan barışçıl sivil yönetim" dedi.

"İSRAİL İŞİ BİTİRECEK"

Filistin Yönetimi'nin Gazze Şeridi'nin yönetimi için kabul edilebilir bir seçenek olmadığını iddia eden Netanyahu, "Bizim planımız bu. Hamas'ın silah bırakmayı reddetmesi karşısında İsrail'in işi bitirmekten ve Hamas'ı yenilgiye uğratmaktan başka çaresi yok" dedi.