Katil Bibi'den skandal Gazze açıklaması! İşgal planının ayrıntılarını açıkladı
Terör devleti İsrail'in Gazze'ye yönelik sürdürdüğü soykırım devam ederken siyonistler bu kez de bölgede topyekün bir işgale hazırlanıyor. Skandal karara tepkiler yağarken Netanyahu siyonist plana ilişkin ilk kez konuştu. Kararın ayrıntılarını açıklayan Netanyahu İsrail’in Gazze Şeridi’ni işgal etmek istemediğini ancak kendi güvenliğini sağlamak istediğini belirterek 'Bizim planımız bu. Hamas'ın silah bırakmayı reddetmesi karşısında İsrail'in işi bitirmekten ve Hamas'ı yenilgiye uğratmaktan başka çaresi yok' dedi. Katil Bibi Gazze’ye yönelik saldırıları sona erdirmek için 5 şartı sıraladı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in Gazze şehrinin işgali öncesi kentteki sivillerin tahliyesini 6 ila 8 gün içinde tamamlamayı planladığını ifade etti.
KATİLDEN PEŞ PEŞE YALAN: AMACIMIZ GAZZE'Yİ ÖZGÜRLEŞTİRMEK
İsrail Başbakanı Netanyahu, düzenlediği basın toplantısında İsrail'in Gazze şehrini işgal etme planına dair açıklamalarda bulundu. Netanyahu, İsrail'in Gazze Şeridi'ni işgal etmek istemediğini ancak kendi güvenliğini sağlamak istediğini belirterek, "Amacımız Gazze'yi işgal etmek değil. Amacımız Gazze'yi özgürleştirmek, Hamas'tan kurtarmak" dedi.
Gazze'nin silahsızlandırılacağını ifade eden Netanyahu, "Gazze askerden arındırılacak. Güvenlikten İsrail sorumlu olacak. Gelecekteki saldırıları önlemek için Gazze'nin İsrail sınırında bir güvenlik bölgesi kurulacak. Gazze'de İsrail ile barış içinde yaşamayı hedefleyen sivil bir yönetim kurulacak. Hamas'tan sonraki gün için planımız budur" dedi.
5 ŞARTI TEK TEK SIRALADI
Gazze'ye yönelik saldırıları sona erdirmek için 5 şartı sıralayan Netanyahu, "Bir, Hamas silahsızlandırılacak. İkincisi, tüm rehineler serbest bırakılacak. Üçüncüsü, Gazze askerden arındırılacak. Dördüncüsü, güvenlik kontrolü İsrail'in elinde olacak ve beşincisi, İsrailli olmayan barışçıl sivil yönetim" dedi.
"İSRAİL İŞİ BİTİRECEK"
Filistin Yönetimi'nin Gazze Şeridi'nin yönetimi için kabul edilebilir bir seçenek olmadığını iddia eden Netanyahu, "Bizim planımız bu. Hamas'ın silah bırakmayı reddetmesi karşısında İsrail'in işi bitirmekten ve Hamas'ı yenilgiye uğratmaktan başka çaresi yok" dedi.
İsrail'in Gazze Şehri'nin işgal planını "savaşı sona erdirmenin en iyi yolu" olarak nitelendiren Netanyahu, "Gazze'nin yaklaşık yüzde 70 ila 75'i İsrail'in askeri kontrolü altında. Ancak geriye kalan iki Hamas kalesi var. Bunlar Gazze Şehri ve El-Mawasi" dedi.
İsrail ordusuna Hamas'ın Gazze Şehri'nde kalan iki kalesini dağıtma talimatı verildiğini belirten Netanyahu, sivil halkın çatışma bölgelerinden güvenli bölgelere geçişinin sağlanacağını ve söz konusu bölgelerde sivillere bol miktarda yiyecek, su ve tıbbi bakım verileceğini iddia etti.
Savaş boyunca İsrail'in politikasının insani krizi önlemek olduğunu iddia eden Netanyahu, İsrail'in Gazze'de açlığı silah olarak kullandığını reddetti. İsrail'in savaş boyunca Gazze'ye yeterli yardımın girmesine izin verdiğini öne süren Netanyahu, Birleşmiş Milletler'in (BM) yardımları düzgün bir şekilde dağıtamadığını iddia etti.
"SAVAŞI BİTİRMEK İSTİYORUZ"
İşgal planına ait zaman çizelgesinin hızlı bir şekilde ilerleyeceğini aktaran Netanyahu, "Her şeyden önce güvenli bölgelerin kurulmasını ve böylece Gazze Şehri'ndeki sivil nüfusun dışarı çıkabilmesini sağlamak istiyoruz" dedi.
Refah'taki sivillerin bölgeden çıkarılmasının "yaklaşık sekiz gün ya da altı gün" sürdüğünü dolayısıyla Gazze Şehri'nde de "benzer bir sonuç elde edebileceklerini düşündüğünü" ifade eden Netanyahu, "Kesin zaman çizelgesinden bahsetmek istemiyorum ama oldukça kısa bir zaman çizelgesinden bahsediyoruz çünkü savaşı sona erdirmek istiyoruz" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Fenerbahçe-Feyenoord rövanş maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu FB maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
- Trabzon Türk Yıldızları gösteri SAATİ 10 Ağustos | Trabzon Türk Yıldızları gösterisi ne zaman, nereden izlenebilecek?
- 116. Dönem ÖGG sınav takvimi 2025 | Özel Güvenlik sınavı ne zaman, saat kaçta?
- 30 Ağustos Zafer Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor? 30 Ağustos resmi tatil mi? Zafer Bayramı anlam ve önemi
- Erken emeklilikte prim gün çizelgesi tamam! 1999, 2001, 2008 ve 2010 sonrasına dikkat: 2-3-4-5-6 yıla borçlanma, ihya...
- Pilot lisansı sınavında yeni dönem! Ulaştırma Bakanı açıkladı: iki aşamalı pilot sınav sistemi nedir ve nasıl uygulanacak?
- ÖZYES sınav tarihi 2025 | ÖZYES sınavı ne zaman, hangi tarihte gerçekleşecek?
- Kırtasiye Yardımı başvuru ekranı 2025-2026 | Öğrenciler kırtasiye yardımını nereden, nasıl alabilir?
- AJET PİLOT İŞ İLANI VE BAŞVURU EKRANI 2025 | AJET pilot alımı başvuruları ne zaman, nereden yapılır? Şartları neler?
- HAC ön kayıt takvimi 2026 | DİYANET HAC ön kayıtları başladı mı, ücreti ne kadar? e-Devlet kayıt ekranı...
- Kavurucu yaz YENİ HAFTADA geri döndü! Meteoroloji uyardı: 22 il 40 dereceyi geçti! Güney yanıyor, Kuzey ve Doğu’da yağış var
- Hukuk Fakültesi barajı değişti mi, kaç oldu? 2025 YKS Hukuk Fakültesi başarı sıralaması barajı