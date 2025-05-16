ABD Başkanı devre dışı bıraktı! Netanyahu’dan Trump’a karşı plan: Ekip kuruyor

(FOTO: AA )

Yisrael Hayom'un haberinde, Trump'a karşı Kongre'de dramatik bir konuşma yapmaya gerek olmadığı çünkü en zayıf noktasının İsrail'i koşulsuz destekleyen Hristiyan Cumhuriyetçi taban olduğu belirtilerek, şu ifadeye yer verildi:

"Bunun yerine İsrail'in Trump'tan duyduğu hoşnutsuzluğun abartılması bile, Cumhuriyetçi Senato üyeleri, muhafazakar yorumcular ve sağcı kanaat önderlerini ABD Başkanı'na İsrail'in pozisyonuyla hızla uyumlu hale gelmesi için baskı yapmaya yöneltebilir."

Gizli görüşmelere sık sık katıldığı belirtilen ve ismi verilmeyen İsrailli bir bakanın, bu saldırı stratejisini savunarak "İsrail, Trump üzerinde büyük bir etkiye sahip." dediği aktarıldı.

(FOTO: AA )

New York Times gazetesi nisan ayında, Trump'ın İsrail'in mayıs ayında İran'a saldırma planını reddettiğini ve bunun yerine Tahran ile nükleer program konusunda müzakere etmeye karar verdiğini yazmıştı.

Umman Dışişleri Bakanı Bedir el-Busaidi, 6 Mayıs'ta ABD ile Husiler arasında Kızıldeniz ile Babu'l Mendeb Boğazı'nda saldırılara son verilmesi konusunda ateşkes sağlandığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ise Yemen'deki Husilerin artık savaşmak istemediklerini kendilerine ilettiklerini belirterek "Husiler artık savaşmak istemediklerini açıkladılar. Biz de buna saygı duyacağız ve onları bombalamayı durduracağız. Teslim oldular, artık gemileri havaya uçurmayacaklarını söylüyorlar." ifadelerini kullanmıştı.

Suudi Arabistan'a resmi ziyarette bulunan ABD Başkanı Trump, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmelerini anımsatarak Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldıracaklarını duyurmuştu.

Hamas ile ABD arasında yürütülen doğrudan müzakereler sonucunda Gazze'deki ABD-İsrail çifte vatandaşı esir asker Idan Alexander, 12 Mayıs'ta serbest bırakılmıştı.

Hamas, Alexander'ın serbest bırakılmasının kapsamlı bir ateşkes ve tüm esirlerin iadesini içeren bir anlaşmaya giden sürecin parçası olduğunu açıklamıştı.