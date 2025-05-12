Amerikan gazetesi yazdı: Trump'tan Netanyahu'ya soğuk duş! "Artık İsrail'le ilgilenmiyor"
ABD Başkanı Donald Trump, İran’dan Hamas’a, Yemen’den Suudi Arabistan’a kadar kritik dosyalarda Netanyahu’yu devre dışı bırakıyor.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu turuna İsrail'i dahil etmemesi, Tel Aviv'de alarm zillerini çaldırdı. Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni kapsayan ilk büyük dış gezisinde Trump, Kudüs'e uğramayacak. Bu yalnızca diplomatik bir tercih değil; aynı zamanda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya verilen bir mesaj.
Washington Post'un kapsamlı analizine göre, Trump yönetimi, kritik bölgesel meselelerde Netanyahu'yu bilgilendirmiyor bile.
İRAN, HAMAS, HUSİ… İSRAİL HARİÇ HERKES MASADA
Trump yönetiminin İran'la doğrudan nükleer görüşmelere başlaması, Netanyahu'nun yıllardır bastırdığı "askeri müdahale" çağrılarını gölgede bıraktı.
Hamas'la rehinelerin serbest bırakılması için yürütülen gizli görüşmelerde de İsrail devre dışı kaldı. ABD'li yetkililer, İsrailli-Amerikalı rehine Edan Alexander'ın salıverilmesi için doğrudan Hamas'la masaya oturdu. Bu gelişmeler Tel Aviv'de ciddi kaygılara yol açtı.
YEMEN'DE ATEŞKES, AMA İSRAİL HARİÇ
Trump'ın geçtiğimiz hafta Husilerle sağladığı ateşkes anlaşması da İsrail'i kapsamıyor. Husi saldırılarının sadece ABD hedeflerine karşı durdurulması, Netanyahu hükümetini tedirgin etti. Bu adımın hemen ardından, Trump'ın Suudi Arabistan'a nükleer teknoloji aktarımını İsrail'le normalleşme şartı olmadan kabul edeceği iddiası ise "yeni dönem"in resmini netleştirdi.
"MAGA, ARTIK BİBİ'NİN ARKASINDA DEĞİL"
Washington Post'a konuşan bir Trump danışmanı, "MAGA dünyasında artık Bibi hayranlığı yok. Başkan, silahların susmasını istiyor." dedi. Trump'ın, Netanyahu ile ilişkileri "zoraki" düzeyde tuttuğu ve İsrail yanlısı lobi gruplarının atamalar üzerindeki etkisini kırmaya çalıştığı belirtiliyor.
Trump'a yakın isimlerden Michael Waltz'un İran'a yönelik askeri senaryolarda Netanyahu'yla fazlaca koordinasyon kurduğu gerekçesiyle görevden alınması bu değişimin bir başka göstergesi.
TEL AVİV'DE PANİK: YALNIZ KALDIK
İsrail'in eski Washington büyükelçisi Michael Oren'e göre, Tel Aviv'deki hava net: "Bu gidişat rahatsız edici." Eski Netanyahu danışmanı Shalom Lipner ise daha da ileri gidiyor: "Bu panik halidir."
Washington Post'a göre Netanyahu'nun yıllardır övündüğü "Amerikan siyasetini yönlendirme" kabiliyeti ciddi bir testten geçiyor.
LİKUD'UN HAYALİ: BEYAZ SARAY'DA BİR İSRAİL PARTİSİ
Netanyahu'nun partisi Likud içinden bazı isimler, Trump'tan bir "İsrail yanlısı başkan" beklentisine kapıldıklarını, ama bunun hiçbir zaman gerçekçi olmadığını itiraf ediyor. Bir parti yetkilisi, "Kamala Harris değil diye herkes Trump'ı bizim adamımız sandı. Oysa Trump kendi çıkarından başka kimseyi gözetmez." sözleriyle durumu özetliyor.
İSRAİL SAĞININ HAYAL KIRIKLIĞI
Netanyahu'nun Trump'la ilişkilerini 2019'daki seçimlerde bile afişe ettiği, Tel Aviv otobanlarına ikilinin tokalaştığı dev reklamlar astığı hatırlanıyor. Ama artık o yakınlık yerini soğukluğa bırakmış durumda. Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması" planı, Netanyahu'nun Batı Şeria'yı ilhak açıklamalarıyla çökerken; 2020'de Netanyahu'nun Biden'ı ilk tebrik eden liderlerden biri olması Trump'ı öfkelendirmişti.
MUHALEFET YÜKLENDİ: DİPLOMATİK FİYASKO
Trump-Hamas görüşmelerine ilişkin haberler, İsrail iç siyasetinde de Netanyahu'ya eleştiri yağmuruna neden oldu. Muhalefet lideri Yair Lapid, "Bu hükümetin başarısızlığıdır. Rehinelerin geri dönüşü artık Amerikan diplomasiyle sağlanıyor." dedi.
Sol eğilimli lider Yair Golan ise "Amerika, İsrail'i değil bölgesel anlaşmaları önceliyor" diyerek Netanyahu'nun marjinalleştiğini savundu.
GERÇEKÇİLİK ZAMANI MI?
Michael Oren son sözü söylüyor:
"Trump'ın ilk döneminde bile iki devletli çözüm ve ilhak karşıtı olduğu unutuluyor. Artık bazı gerçekleri kabul etmemiz gerekiyor."
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