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Ankara- Washington ilişkileri İsrail'de alarm zillerini çaldı: Trump Türkiye’yi tercih etti! Tel Aviv masada yok

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu turu, Tel Aviv'de adeta siyasi bir yangın başlattı. İsrail'in bölgedeki önceliğini hiçe sayarak Suudi Arabistan'la dev silah anlaşmaları imzalayan, Suriye ile ilişkileri normalleştirmeye çalışan, İran'la nükleer mutabakata yaklaşan ve son olarak Türkiye'yi jeostratejik tercih haline getiren Washington yönetimi, Kudüs'ün gözünde İsrail'i tamamen saf dışı bırakmış görünüyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 15.05.2025 12:20 Güncelleme Tarihi: 15.05.2025 12:20
Ankara- Washington ilişkileri İsrail’de alarm zillerini çaldı: Trump Türkiye’yi tercih etti! Tel Aviv masada yok

Trump'ın Ortadoğu çıkarması Tel Aviv'de deprem etkisi yarattı. İsrail basınına göre ABD Başkanı Donald Trump, bölgedeki yeni denklemi İsrail'in dışında kuruyor. Maariv, Haaretz ve Yedioth Ahronoth gibi önde gelen gazeteler, Washington'un artık Kudüs'ü dikkate almadığına dikkat çekiyor. Suudi Arabistan'la imzalanan dev silah anlaşmaları, Esad rejimiyle normalleşme adımları, İran'la olası nükleer mutabakat ve son olarak Türkiye'ye verilen stratejik öncelik, İsrail'de "saf dışı bırakıldık" endişesini

Ankara- Washington ilişkileri İsrail’de alarm zillerini çaldı: Trump Türkiye’yi tercih etti! Tel Aviv masada yok

Maariv: "Netanyahu Suudi masasında olabilirdi ama Gazze'yi tercih etti"

Maariv'de yayımlanan "Netanyahu, tarihi anlaşmalar masasında yerini alabilirdi ama Gazze saldırılarını seçti" başlıklı habere göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun iç politik baskılarla hareket ettiği ve aşırı sağ koalisyon ortaklarının dayatmasıyla Riyad'daki büyük anlaşmalardan dışlandığı belirtiliyor.

Muhalefet lideri Yair Lapid'in sözleri haberde geniş yer buldu: "Tarihi değişimin yaşandığı o masada bizim olmamamızın tek nedeni Netanyahu'nun Smotrich ve Ben Gvir'in rehinesi haline gelmiş olması."

İTİBAR SAHİBİ LİDER ERDOĞAN

Maariv, ayrıca ABD Başkanı Trump'ın Riyad'da yaptığı açıklamalarla Ankara'yı stratejik ortak olarak öne çıkardığını yazdı. Gazete, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Trump'la yürüttüğü diplomasi sayesinde hem ABD hem de Körfez ülkeleri nezdinde itibar kazandığını vurguladı.

Ankara- Washington ilişkileri İsrail’de alarm zillerini çaldı: Trump Türkiye’yi tercih etti! Tel Aviv masada yok

Times of Israel: "İsrail artık ABD'nin merkezinde değil"

Times of Israel'in "Hailing Syria, arming Saudis, dealing with Iran and Houthis, Trump relegates Israeli concerns" başlıklı analizinde ise Trump'ın İsrail'in bölgesel kaygılarını artık ciddiye almadığı açıkça vurgulandı.

Analize göre Trump, "İsrail'le birlikte ilerlemek" yerine, "İsrail'siz de ilerlenebileceğini" göstermiş durumda. Katar'a giden ABD heyetinin İsrail'i sürece dahil etmemesi, Netanyahu'nun artık diplomatik denklemde bir aktör olarak görülmediğine dair en net göstergelerden biri olarak yorumlandı.

Ankara- Washington ilişkileri İsrail’de alarm zillerini çaldı: Trump Türkiye’yi tercih etti! Tel Aviv masada yok

142 milyar dolarlık silah anlaşması: Tel Aviv'in kâbusu

Maariv, Trump'ın Suudi Arabistan ile imzaladığı 142 milyar dolarlık silah anlaşmasının, İsrail savunma çevrelerinde ciddi bir tehdit olarak algılandığını yazdı. Haberde, İsrail'in bölgedeki hava üstünlüğünün tehlikeye girdiği ve bu gelişmenin askeri dengeyi Suudi Arabistan lehine bozabileceği endişesi dile getirildi.

Yair Lapid'in bu konudaki uyarısı ise net: "Ortadoğu'da nükleer bir yarışın fitili ateşleniyor. İsrail ise bunu tribünden izliyor."

Normalleşme trenine bile binemediler

Trump'ın Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırması ve Şam'la normalleşme çağrısı yapması da Maariv'de "İsrail'in yalnızlaşmasının resmi" olarak nitelendirildi.

Gazeteye göre Netanyahu yönetimi, Abraham Anlaşmaları sonrası bölgedeki prestijini yitirirken, ABD'nin Arap dünyasıyla kurduğu yeni denkleme bile dahil olamıyor.

Ankara- Washington ilişkileri İsrail’de alarm zillerini çaldı: Trump Türkiye’yi tercih etti! Tel Aviv masada yok

Yedioth Ahronoth , Türkiye'nin hem askeri hem diplomatik kazanımlarına dikkat çekti. Haberde, "Washington, İsrail'e danışmadan Türkiye'ye milyonlarca dolarlık gelişmiş bir savunma sistemi hibe etti. Bu sistemin Akdeniz'deki enerji hatlarını koruyacağı ve Türkiye'nin bölgesel etkinliğini artıracağı" belirtildi.

İsrailli güvenlik kaynaklarına dayandırılan analizde, söz konusu adımın "İsrail'in hava üstünlüğünü gölgeleme riski taşıdığı" da ifade edildi.

Netanyahu'nun askeri inadı İsrail'i dışladı

Times of Israel, Netanyahu'nun Gazze operasyonlarını durdurmayı reddetmesinin, kalan rehinelerin kurtarılması için tek koz olan ateşkesi imkansız hale getirdiğini yazdı.

Trump'ın Hamas'la dolaylı temaslarla yürüttüğü rehine diplomasisine rağmen, Netanyahu'nun savaş ısrarı "akıl dışı" olarak nitelendirildi. Haberde, Netanyahu'nun "10 rehineyi daha alırız ama savaşı durdurmayız" sözüne özel vurgu yapılarak, bu tavrın İsrail'in diplomatik izolasyonunu derinleştirdiği belirtildi.

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