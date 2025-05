Ankara- Washington ilişkileri İsrail’de alarm zillerini çaldı: Trump Türkiye’yi tercih etti! Tel Aviv masada yok

Times of Israel: "İsrail artık ABD'nin merkezinde değil"

Times of Israel'in "Hailing Syria, arming Saudis, dealing with Iran and Houthis, Trump relegates Israeli concerns" başlıklı analizinde ise Trump'ın İsrail'in bölgesel kaygılarını artık ciddiye almadığı açıkça vurgulandı.

Analize göre Trump, "İsrail'le birlikte ilerlemek" yerine, "İsrail'siz de ilerlenebileceğini" göstermiş durumda. Katar'a giden ABD heyetinin İsrail'i sürece dahil etmemesi, Netanyahu'nun artık diplomatik denklemde bir aktör olarak görülmediğine dair en net göstergelerden biri olarak yorumlandı.