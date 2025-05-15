15 Mayıs 2025, Perşembe
Ankara- Washington ilişkileri İsrail'de alarm zillerini çaldı: Trump Türkiye’yi tercih etti! Tel Aviv masada yok
ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu turu, Tel Aviv'de adeta siyasi bir yangın başlattı. İsrail'in bölgedeki önceliğini hiçe sayarak Suudi Arabistan'la dev silah anlaşmaları imzalayan, Suriye ile ilişkileri normalleştirmeye çalışan, İran'la nükleer mutabakata yaklaşan ve son olarak Türkiye'yi jeostratejik tercih haline getiren Washington yönetimi, Kudüs'ün gözünde İsrail'i tamamen saf dışı bırakmış görünüyor.
Giriş Tarihi: 15.05.2025 12:20 Güncelleme Tarihi: 15.05.2025 12:20