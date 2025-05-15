Ankara- Washington ilişkileri İsrail’de alarm zillerini çaldı: Trump Türkiye’yi tercih etti! Tel Aviv masada yok

142 milyar dolarlık silah anlaşması: Tel Aviv'in kâbusu

Maariv, Trump'ın Suudi Arabistan ile imzaladığı 142 milyar dolarlık silah anlaşmasının, İsrail savunma çevrelerinde ciddi bir tehdit olarak algılandığını yazdı. Haberde, İsrail'in bölgedeki hava üstünlüğünün tehlikeye girdiği ve bu gelişmenin askeri dengeyi Suudi Arabistan lehine bozabileceği endişesi dile getirildi.

Yair Lapid'in bu konudaki uyarısı ise net: "Ortadoğu'da nükleer bir yarışın fitili ateşleniyor. İsrail ise bunu tribünden izliyor."

Normalleşme trenine bile binemediler

Trump'ın Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırması ve Şam'la normalleşme çağrısı yapması da Maariv'de "İsrail'in yalnızlaşmasının resmi" olarak nitelendirildi.

Gazeteye göre Netanyahu yönetimi, Abraham Anlaşmaları sonrası bölgedeki prestijini yitirirken, ABD'nin Arap dünyasıyla kurduğu yeni denkleme bile dahil olamıyor.