Tost değil lüks menü! Yarım kiloluk dev tost 600 lira

Siirt'te 17 yıl önce tost dükkanı açan 48 yaşındaki Fatih Sarıkaya, birçok tost çeşidini 150 liradan satarken, full karışık olan ve yarım kiloyu geçen tostu 600 liradan satıyor.

21.12.2025 12:07

Adıyaman'dan 17 yıl önce ailesiyle Siirt'te gelen 48 yaşındaki Fatih Sarıkaya, burada tost dükkanı açtı. Birçok tost çeşidi yapan Sarıkaya, "şefin tavsiyesi" dediği ve içine pastırmadan sucuğa, eski kaşardan kavurmaya kadar birçok ürün koyduğu tostu 650 gramı buluyor. Sarıkaya, müşterileri tarafından yoğun talep gören tostu 600 liradan satıyor.





Fatih Sarıkaya, 17 yıldır Siirt'te olduğunu, çiğköfte ve tost üzerine bir kuruluş gerçekleştirdiklerini söyledi. 17 yıldır da burada hizmet verdiğini belirten Sarıkaya, "600 liralık tostumuz özel, şefin tavsiyesi dediğimiz tost. Pastırması, sucuğu, kaşarı, eski kaşar, yeni kaşarı, ezine peyniri, yumurtası, kavurması, dolu dolu 650 grama yakın bir ağırlığı var. Gayet tercih edilen bir tost. Yoğun talep görüyor. Fiyattan dolayı belki tepki görülür ama öyle bir şey yok. Yenildiği zaman gerçekten diyor ki buna tost demeyin bunun adı tost değil. Bu, çok farklı bir şey. Biz de buna tost demiyoruz, şefin tavsiyesi diyoruz" dedi.