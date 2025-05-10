Trump’tan tarihi adım! İsrail basını yazdı: ABD Filistin devletini tanıyacak

The Jerusalem Post ekran görüntüsü

Bu açıklama, Filistin'in uluslararası arenadaki konumunu güçlendirebilecek ve işgalci İsrail'in bölgedeki hukuksuz uygulamalarına karşı önemli bir diplomatik hamle olarak değerlendiriliyor.

GAZZE'DE SOYKIRIM SÜRERKEN BU MESAJ NE ANLAMA GELİYOR?

İsrail'in aylarca Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü vahşet, on binlerce sivilin hayatını kaybetmesine ve dünyanın gözü önünde bir soykırımın yaşanmasına yol açtı. Gazzeliler açlıkla, bombardımanla ve ablukayla kuşatılırken, Batı dünyası uzun süre sessiz kaldı. Trump'ın olası çıkışı, özellikle bu sessizlik ortamında yeni bir kırılmaya işaret edebilir.

İSRAİL'DE DERİN ENDİŞE: "FİLİSTİN DEVLETİ" MESAJI NE ANLATIYOR?

The Jerusalem Post, bu haberle birlikte İsrail çevrelerinde oluşan rahatsızlığı da yansıtıyor. İsrail'in kontrolü dışındaki bir Filistin devletinin tanınması, Tel Aviv yönetiminin bölgede tek taraflı olarak sürdürdüğü işgal politikalarının uluslararası meşruiyetini daha da zora sokabilir.

Nitekim, Hint televizyon kanalı NDTV bile Pakistan'ın Hindistan'a yönelik saldırılarını "Hamas tarzı" olarak nitelendirerek, bölgedeki direniş çizgisinin küresel etkisine dikkat çekmişti.

KÖRFEZ ZİRVESİ: EKONOMİK ANLAŞMALAR MI, DİPLOMATİK DÖNÜM NOKTASI MI?

Zirvede, Suudi Arabistan ile ABD arasında devasa ekonomik ve nükleer iş birliği anlaşmaları da bekleniyor. Ancak Trump'ın "çok büyük bir açıklama" yapacağını önceden duyurması, gözleri tamamen Filistin meselesine çevirmiş durumda.

ABD ile bazı Körfez ülkeleri arasında gümrük muafiyetleri, enerji projeleri ve teknoloji iş birlikleri gibi konuların da masada olacağı aktarılıyor.