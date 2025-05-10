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Trump'tan tarihi adım! İsrail basını yazdı: ABD Filistin devletini tanıyacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.05.2025 13:59 Güncelleme: 10.05.2025 14:25
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Trump’tan tarihi adım! İsrail basını yazdı: ABD Filistin devletini tanıyacak

Orta Doğu'nun göbeğinde işgal, abluka ve soykırımla ezilen Filistin halkı için kritik bir gelişme uluslararası basında geniş yankı uyandırdı. İsrail merkezli The Jerusalem Post, ABD Başkanı Donald Trump’ın Filistin devletini tanıyacağını açıklamaya hazırlandığını öne sürdü. Habere göre, Mayıs ortasında Suudi Arabistan’da düzenlenecek Körfez-ABD zirvesinde Trump’ın “tarihi” bir açıklama yapması bekleniyor.

Trump'ın yeniden başkan seçilmesinin ardından gerçekleştireceği ilk Orta Doğu ziyareti, bölgedeki dengeleri sarsabilecek potansiyelde. İsmi açıklanmayan Körfezli bir diplomata dayandırılan iddiaya göre Trump, Hamas'ın yer almadığı bir Filistin devleti kurulduğunu ve ABD'nin bunu resmen tanıdığını duyuracak.

The Jerusalem Post ekran görüntüsü The Jerusalem Post ekran görüntüsü

Bu açıklama, Filistin'in uluslararası arenadaki konumunu güçlendirebilecek ve işgalci İsrail'in bölgedeki hukuksuz uygulamalarına karşı önemli bir diplomatik hamle olarak değerlendiriliyor.

GAZZE'DE SOYKIRIM SÜRERKEN BU MESAJ NE ANLAMA GELİYOR?

İsrail'in aylarca Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü vahşet, on binlerce sivilin hayatını kaybetmesine ve dünyanın gözü önünde bir soykırımın yaşanmasına yol açtı. Gazzeliler açlıkla, bombardımanla ve ablukayla kuşatılırken, Batı dünyası uzun süre sessiz kaldı. Trump'ın olası çıkışı, özellikle bu sessizlik ortamında yeni bir kırılmaya işaret edebilir.

İSRAİL'DE DERİN ENDİŞE: "FİLİSTİN DEVLETİ" MESAJI NE ANLATIYOR?

The Jerusalem Post, bu haberle birlikte İsrail çevrelerinde oluşan rahatsızlığı da yansıtıyor. İsrail'in kontrolü dışındaki bir Filistin devletinin tanınması, Tel Aviv yönetiminin bölgede tek taraflı olarak sürdürdüğü işgal politikalarının uluslararası meşruiyetini daha da zora sokabilir.

Nitekim, Hint televizyon kanalı NDTV bile Pakistan'ın Hindistan'a yönelik saldırılarını "Hamas tarzı" olarak nitelendirerek, bölgedeki direniş çizgisinin küresel etkisine dikkat çekmişti.

KÖRFEZ ZİRVESİ: EKONOMİK ANLAŞMALAR MI, DİPLOMATİK DÖNÜM NOKTASI MI?

Zirvede, Suudi Arabistan ile ABD arasında devasa ekonomik ve nükleer iş birliği anlaşmaları da bekleniyor. Ancak Trump'ın "çok büyük bir açıklama" yapacağını önceden duyurması, gözleri tamamen Filistin meselesine çevirmiş durumda.

ABD ile bazı Körfez ülkeleri arasında gümrük muafiyetleri, enerji projeleri ve teknoloji iş birlikleri gibi konuların da masada olacağı aktarılıyor.

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Trump’tan tarihi adım! İsrail basını yazdı: ABD Filistin devletini tanıyacak Trump’tan tarihi adım! İsrail basını yazdı: ABD Filistin devletini tanıyacak Trump’tan tarihi adım! İsrail basını yazdı: ABD Filistin devletini tanıyacak
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