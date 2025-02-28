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Trump ve Zelenskiy görüşmesinde kaos! Liderlerden Ukrayna'ya destek mesaj yağdı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.02.2025 23:32 Güncelleme: 01.03.2025 01:08
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Trump ve Zelenskiy görüşmesinde kaos! Liderlerden Ukrayna’ya destek mesaj yağdı

Dünya, ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Vlodomir Zelenski'nin Beyaz Saray'daki kavgalı görüşmesini konuşuyor. Kameralar önündeki gergin anların ardından liderlerden olay ile ilgili ilk tepkiler geldi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron,Trump ve Zelenskiy'nin Beyaz Saray'daki tartışmasıyla ilgili, 'Yardım edenlere teşekkür edilmeli ve başından beri savaşanlara saygı duyulmalı.' dedi.

ABD Başkanı Trump, göreve geldikten sonra ilk kez Zelenski ile Beyaz Saray'da bir araya gelirken görüşmeye, ikili arasındaki tartışma damga vurdu.

Trump ve Zelenskiy görüşmesinde kaos! Liderlerden Ukrayna’ya destek mesaj yağdı

Kameralar önünde yaşanan gergin anlar sosyal medyada ve dünya kamuoyunda gündemin ilk sırasına yerleşirken Avrupalı liderler de Zelenski'ye destek mesajları paylaştı.

Macron, 2 günlük ziyareti kapsamında bulunduğu Portekiz'de basına yaptığı açıklamada, Trump ve Zelenskiy'nin Beyaz Saray'da Oval Ofis'te kameralara yansıyan tartışmasını değerlendirdi.

(Fotoğraf: AA)(Fotoğraf: AA)

Rusya'nın "saldırgan" ülke, Ukrayna toplumunun ise "saldırıya uğrayan taraf" olduğunu savunan Macron, "Hepimiz Ukrayna'ya destek vermekte ve Rusya'ya yaptırım uygulamakta haklıydık." dedi.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr)(Fotoğraf: ahaber.com.tr)

Macron, "Yardım edenlere teşekkür edilmeli ve başından beri savaşanlara (Ukraynalılara) saygı duyulmalı." diye konuştu.

Polonya Başbakanı Donald Tusk, "Sevgili Zelenski ve Ukraynalı dostlar yalnız değilsiniz" dedi.

Trump ve Zelenskiy görüşmesinde kaos! Liderlerden Ukrayna’ya destek mesaj yağdı

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, "Ukrayna, İspanya sizin yanınızda" dedi.

Rusya Dışişleri Sözcüsü ise "Zelenski'nin en büyük yalanı ülkesinin yalnız, desteksiz olduğudur" ifadelerini kullandı.

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