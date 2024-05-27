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Rusya'dan 'Taliban' hamlesi: Terör örgütleri listesinden çıkarılması teklif edildi

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 27.05.2024
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Rusya’dan ’Taliban’ hamlesi: Terör örgütleri listesinden çıkarılması teklif edildi

Taliban 2003 yılında Rusya tarafından yasaklanan terör örgütleri listesine dahil edilmişti. 11 yıl sonra yine Rusya bu kez listeden çıkarılması için harekete geçti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, Adalet Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığının, Taliban'ı ülkede yasaklanan terör örgütleri listesinden çıkarılmasını Kremlin'e teklif ettiğini bildirdi.

Kabulov, başkent Moskova'da Afganistan ile ilgili gazetecilere açıklamada bulundu. Rusya Dışişleri Bakanlığı ile Adalet Bakanlığının, Taliban'ın terör örgütü statüsünün kaldırılmasına ilişkin çalışmaların tamamlandığını belirten Kabulov, çalışma sonuçlarının Kremlin'e iletildiğini belirtti.

'OLUMLU BAKIYORUZ'

"Buna olumlu bakıyoruz" ifadelerini kullanan Kabulov "Taliban yönetiminin tanınması öncesi gerekli bir süreç. Bu nedenle bu konu değerlendiriliyor. Tüm hususlar, Rusya'nın üst düzey yönetimine iletildi. Bu konuda karar alınmasını bekliyoruz." şeklinde konuştu.

2003'TE LİSTEYE DAHİL EDİLDİ

Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Kabulov, 2022'de Afganistan'daki Taliban geçici hükümetinin tanınması ihtimalinin olduğunu bildirmişti. Rusya, 2003'te Taliban'ı yasaklanan terör örgütleri listesine dahil etmişti.

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