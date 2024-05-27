Rusya’dan ’Taliban’ hamlesi: Terör örgütleri listesinden çıkarılması teklif edildi

'OLUMLU BAKIYORUZ'

"Buna olumlu bakıyoruz" ifadelerini kullanan Kabulov "Taliban yönetiminin tanınması öncesi gerekli bir süreç. Bu nedenle bu konu değerlendiriliyor. Tüm hususlar, Rusya'nın üst düzey yönetimine iletildi. Bu konuda karar alınmasını bekliyoruz." şeklinde konuştu.