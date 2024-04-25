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Siyonist İsrailli Bakan Ben Gvir'e İsrailliler saldırdı! O anlar kamerada...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.04.2024 Güncelleme Tarihi: 25.04.2024
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Siyonist İsrailli Bakan Ben Gvir’e İsrailliler saldırdı! O anlar kamerada...

Gazze'de İsrailli rehinelerin serbest bırakılması için İsrail hükumetine yönelik protestolar devam ediyor. Son olarak İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, esir takası için eylem yapan İsrailli halkının saldırısına uğradı.İnsanlara selamlamaya çalışan bakana protestocular bir anda saldırdı. Protestocular Ben Gvir'in etrafını sararken, polis düzenlenen mitingi dağıtmak amacıyla tazyikli su kullandı. İşte detaylar..

İsrail'de 7 Ekim saldırılarının ardından aylardır İsrailli rehinelerin serbest bırakılması için İsrail hükümetine yönelik protestolar devam ediyor.



Son olarak İsrail'de esir takası için eylem yapan halk İsrail İç Güvenlik bakanı Ben Gvir'e saldırdı.

Her fırsatta Gazze deki Filistinlilerin sivil asker ayırt edilmeksizin operasyonlarda hedef alınmasını savunan aşırıcı İsrail ulusal güvenlik Bakanı Ben Gvir, Kudüs de bir etkinlik çıkışı protestocular tarafından saldırıya uğradı.

Saldırı sırasında arabanın üzerine çıkarak insanları selamlamaya çalışan bakana protestocular saldırırken korumalar son anda makam aracına bindirmeyi başardı.

Yaşanan gerilimin ardından İsrailli polisler, vatandaşlara saldırıda bulundu. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.


FİLİSTİNLİLERİN ARASINDA "ŞEYTANIN AVUKATI" OLARAK TANINIYOR

İşgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin şiddet eylemlerini teşvik etmesiyle bilinen Ben-Gvir, fanatik Yahudilerin terör saldırılarına ilişkin davalarda avukatlık yaptığı için Filistinliler tarafından "katillerin avukatı", "şeytanın avukatı" ve "sabıkalı" olarak adlandırılıyor.

Ben-Gvir, İsrail'in 1998'de terör eylemleri nedeniyle yasakladığı ve ABD'nin terör örgütü olarak tanımladığı ırkçı "Kah" hareketinin de üyesiydi.

Görüşlerinin radikalliği nedeniyle askerlikten muaf tutulan ve hakkında "nefret, kışkırtıcı söylem ve ırkçılık" gibi suçlamalardan 53 iddianame hazırlanan Ben-Gvir, 2007'de "ırkçılık ve terör örgütünü desteklemek" suçundan hüküm giymiş, aşırı görüşleri nedeniyle askerlikten "ideolojik çürük" olarak terhis edilmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 2023'te göreve başlayan koalisyon hükümetinde Ben-Gvir, ülkedeki kolluk kuvvetlerinden sorumlu Ulusal Güvenlik Bakanlığına getirilmişti.

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