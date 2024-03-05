Katil İsrail kana doymuyor! Siyonist Bakan Ben Gvir’den alçak çağrı: Saldırılar yoğunlaşsın

İsrail ve uluslararası basına göre, arabulucular taraflar arasındaki görüş ayrılıklarını bu sürede gidermeyi amaçlıyor.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.