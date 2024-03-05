Katil İsrail kana doymuyor! Siyonist Bakan Ben Gvir'den alçak çağrı: Saldırılar yoğunlaşsın
İşgalci katil İsrail, aylardır mazlum Gazze halkına ölüm yağdırıyor. Adeta toplu mezarlık haline gelen Gazze'de çocuklar, kadınlar, yaşlılar ayırt edilmeksizin katlediliyor. Dünya Gazze'de ateşkes beklerken İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, İsrail ile Hamas arasında ateşkes ve esir takası müzakerelerinin durdurulması ve abluka altındaki Gazze’ye yönelik daha yoğun saldırılar yapılması çağrısında bulundu.
Dünya Gazze'de ateşkes beklerken İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, alçak bir açıklama geldi.
İsrail medyasında yer alan haberlere göre, partisinin toplantısında konuşan Ben-Gvir, "(Hamas ile ateşkes ve esir takasına ilişkin) Müzakere görüşmelerinin durdurulması ve (Gazze'ye) başka bir yoğun saldırı aşamasına geçilmesi emrinin verilmesinin gerekli olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.
Ben-Gvir, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya girecek Müslüman sayısının sınırlandırılmasına ilişkin açıklamalarını da yineledi.
İsrail'in Maariv gazetesinin haberine göre, Ben-Gvir dün de Ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya yalnızca birkaç bin Müslümanın girmesine izin verilmesini savunurken, 18 Şubat'ta X hesabından yaptığı paylaşımda, Filistinlilerin Ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya girişinin yasaklanması çağrısında bulunmuştu.
İsrail ve uluslararası basına göre, arabulucular taraflar arasındaki görüş ayrılıklarını bu sürede gidermeyi amaçlıyor.
Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.
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