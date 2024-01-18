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Son dakika | Pakistan'dan İran'ın saldırına misilleme! Terör hedeflerine ağır bombardıman

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.01.2024 Güncelleme Tarihi: 18.01.2024
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Son dakika | Pakistan’dan İran’ın saldırına misilleme! Terör hedeflerine ağır bombardıman

Pakistan, İran'ın Sistan-Belucistan bölgesindeki "terör hedeflerine" saldırı düzenlediğini duyurdu. Pakistan yönetimi, halkının güvenliğini sağlamak için gerekli tedbirleri almaya devam edeceğini, "kardeş ülke İran'ın" egemenliğine saygı duyduğunu bildirdi. İran'dan gelen son dakika açıklamasına göre; Pakistan tarafından sınır bölgesindeki bir köye düzenlenen füze saldırısında 3 kadın ve 4 çocuğun hayatını kaybettiğini duyurdu.

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