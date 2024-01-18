Avrupa’da Ukrayna’ya yardım çatlağı! Almanya ve Fransa karşı karşıya geldi
Avrupa Birliği'nde Rusya'ya karşı savaşan Ukrayna'ya yardım konusunda kriz çıktı. Almanya'nın Ukrayna'ya 8 milyar Euro'luk yardım sözü vermesine Fransa tepki gösterdi.
Almanya'nın 2024 yılı için Ukrayna'ya verdiği 8 milyar Euro yardım sözü Avrupa Birliği'nde çatlaklara neden oldu. Fransa'nın Avrupa Komisyonu temsilcisi Thierry Breton, Almanya'nın yardımı Avrupa Barış Fonu aracılığıyla değil de tek taraflı olarak Kiev'e göndermesi nedeni ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz'u hedef aldı, "Almanya kimseyi kandıramıyor. Tek başına hareket ettiğini ve Avrupa Barış Fonu'nu (EPF) desteklemeyi bırakmaya çalıştığını görüyoruz" dedi.
SCHOLZ AB ÜYELERİNİ ELEŞTİRDİ
Fransa'nın sert eleştirisinden kısa bir süre önce Almanya Şansolyesi Scholz ABD Başkanı Joe Biden ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Scholz görüşmeye ilişkin resmi X hesabından yaptığı açıklamada "Başkan Biden ile Ukrayna'ya mali, insani ve askeri destek sağlama konusunda hemfikiriz" ifadelerini kullandı.
Scholz geçtiğimiz günlerde AB üyesi ülkeleri eleştirerek, Rusya'ya karşı mücadelesinde Ukrayna'yı desteklemek için yeterince çaba sarf etmediklerini söylemişti.
MACRON'A GÖZDAĞI MI?
Batı medyası Almanya'nın gönderdiği desteğin yanında Fransa desteğinin inanılmaz derecede küçük kaldığını iddia ederek bu sözlerin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a bir gözdağı olduğunu öne sürdü.
The Telegraph'a konuşan diplomatlar, Berlin'in yardımı Avrupa Barış Fonu aracılığıyla değil de doğrudan gönderme kararının Fransa ve Almanya arasındaki gergin ilişkilerin bir belirtisi olduğunu iddia ediyor.
İsmi açıklanmayan bir diplomat AB üyelerinin çoğunun Scholz'un Ukrayna'ya daha fazla destek çağrısına aldırmadığını ancak bu durumun Macron'un canını sıktığını iddia etti ve Breton'un Almanya'yı azarlamasının nedeninin bu olduğunu söyledi.
Macron Salı gecesi yaptığı açıklamada Ukrayna'ya daha fazla destek vereceğini belirterek Fransa'nın 40 adet Storm Shadow füzesini Ukrayna'ya göndereceğini duyurdu.
FRANSA ALMANYA'NIN ÇOK GERİSİNDE KALDI
Almanya 17,1 milyar Euro yardım ile şu anda ABD'nin ardından Ukrayna'nın en büyük ikinci destekçisi konumunda. Almanya'yı 6,6 milyar Euro yardım ile İngiltere takip ederken Fransa'nın Ukrayna'ya sağladığı askeri yardım sadece 544 milyon Euro olarak kayıtlara geçti. Bu miktar Almanya'nın sağladığı desteğin çok altında kalıyor. The Telegraph'ın haberine göre Berlin, şu anda Avrupa Barış Fonu'na gönderdiği 23 milyar Euro'luk miktarı azaltmaya çalışıyor.
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