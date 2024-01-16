İran Pakistan'da DAEŞ'i vurdu
Son dakika haberleri... İran Pakistan'da DAEŞ'i vurdu. Belucistan kurtuluş ordusu kamplarına füze saldırısı yapıldı.
Son dakika haberleri... İran Pakistan'da DEAŞ'i vurdu. Belucistan kurtuluş ordusu kamplarına füze saldırısı yapıldı.
İKİ KARARGAHI İMHA EDİLDİ
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Pakistan'ın Belucistan bölgesinde terör örgütü Ceyşu'l Adl'in iki karargahını imha etti.
İRAN ORDUSU IRAK'TA ABD'Yİ VURMUŞTU
Irak'ın Erbil kentinde birçok noktaya füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları düzenlendiği duyuruldu. İran Devrim Muhafızları Ordusu, "İran karşıtı terörist grupların ve casusların karargahlarını balistik füzelerle vurduğunu" açıklamıştı.
Yerel medyada yer alan haberlere göre, başta ABD'nin Erbil Başkonsolosluğu ve Erbil Uluslararası Havalimanı yakınlarında bulunan ABD öncülüğündeki DAEŞ karşıtı koalisyon üssü olmak üzere birçok bölgede patlama sesleri duyulmuştu.
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