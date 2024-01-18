Pakistan'dan İran'a misilleme! Son gelişmeleri Tahran'dan aktardı

Pakistan-İran sınırında sıcak dakikalar yaşandı. Bu kez İran saldırı altındaydı. İran'ın güneydoğusunda çok sayıda patlama duyuldu. İslamabad, saldırıları doğruladı. terör hedeflerinin vurulduğu kaydedildi. A Haber muhabiri Ekber Karabağ, İran'dan son durumu aktardı.

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