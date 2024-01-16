Orta Doğu’da sıcak gece: İran Erbil’i vurdu! İran ABD'yi mi İsrail'i mi hedef aldı?
Irak'ta sıcak saatler yaşandı. İran Devrim Muhafızları, Erbil'i vurdu. Çok sayıda noktaya balistik füzeler isabet etti. Bölgede tansiyon nasıl yükseldi? Hangi kritik adresler vuruldu? Okyanus ötesinden hangi açıklama geldi? Orta Doğu'da gerilimi had safhaya çıkaran İran operasyonunun gelişmelerini A Haber canlı yayınında uzman isimler değerlendirdi.
İran, operasyon düzenledi. Irak'ta sıcak saatler yaşandı. Erbil'de akşam saatleriydi. Önce Amerikan Konsolosluğu yakınlarında patlamalar duyuldu. Çok geçmeden farklı noktalara füzeler peş peşe isabet eti. Kentte dumanlar yükseldi. İlk açıklamayı İran yaptı. Devrim Muhafızları Irak ve Suriye'de operasyon düzenlendiğini duyurdu. Kirman'da 90 kişinin öldüğü saldırılara misilleme yapıldığı söylendi. "Terör ve casusluk karargahlarını vurduk" ifadesi kullanıldı. Mossad hedeflerine de saldırı gerçekleştiği belirtildi.
İŞ ADAMI PEŞREV DİYAZİ VURULDU
Ardından okyanus ötesinden ABD'den açıklama geldi. Hiçbir Amerikan unsurunun saldırıya uğramadığı kaydedildi. O dakikalarda Iraklı iş adamı Peşrev Dizayi'nin evinin füzeyle vurulduğu belirlendi. Dizayi o saldırıda hayatını kaybetti. Irak'ta ilk Resmi açıklamayı Erbil Valisi yaptı. Ümit Hoşnav, saldırıları kınadı. Kısa süre sonra Irak Kürt Bölgesel Yönetimi açıklamada bulundu. Can kayıplarının bulunduğu aktarıldı. Yaralıların da olduğu belirtildi. Erbil'e asılsız gerekçelerle saldırıların düzenlendiği vurgulandı.
SALDIRADA HEDEF NEYDİ?
Peki İran, ABD'yi mi İsrail'i mi hedef aldı? İran Erbil'de kimi hedef aldı? İran Erbil'de kimi hedef aldı? İran'ın saldırısı ne kadar gerçekçi? İran Peşrev Dizayi'yi neden öldürdü? Asıl hedef iş adamı Dizayi miydi, saldırılar onu gölgelemek için mi? Orta Doğu'da gerilimi had safhaya çıkaran İran operasyonunun gelişmelerini A Haber canlı yayınında uzman isimler değerlendirdi.
AİLESİ İLE BİRLİKTE ÖLDÜ
Orhan Sali: Dün akşam saatlerinde hem Erbil hem de Suriye'nin kuzeyinde bazı noktalar balistik füzelerle vuruldu. İlk dakikalarda ABD üslerinin vurulduğu yönünde bilgiler geldi ancak saatler geçtikçe durumun farklı olduğu ortaya çıktı. Erbil'de 2-3 katlı bir bina hedef alındı. İran burada MOSSAD hedeflerini yok ettiğini açıkladı. İş adamı Peşrev Dizayi'nin vurulduğu ev burası. Direkt olarak iş adamı Dizayi hedef alındı ve ailesi ile birlikte hayatını kaybetti. Suriye'de DEAŞ, Irak'ta ise MOSSAD'ın hedef alındığı yapılan açıklamalar arasında yer alıyor.
BALİSTİK FÜZE ŞOVU
Suriye'de DEAŞ hedefi kaldı mı? Bu büyük bir tartışma konusu. İran; Kirman, Husi ve Hizbullah'a yönelik saldırılardan sonra bir misilleme yapacağını duyurmuştu. Tahran'dan bir "intikam" sesi yükselmiştir. İran, Kasım Süleymani'nin öldürülmesinden sonra ABD üslerini vurdu ancak ne binalar ne askerler zarar gördü. Saldırı öncesi ABD üslerinin vurulacağı o zamanki ABD Başkanı Trump'a söylenmişti. Şimdi burada da gece yapılan balistik füze şovu sonrası sadece 2 katlı binanın vurulduğunu görüyoruz.
MAĞLUBİYETİ UNUTTURMA ÇABASI
Burada şöyle bir durum var; Kasım ayına kadar Orta Doğu'da herhalde her gece buna benzer şeyler yaşayacağız. Kasım ayında ABD Başkanlık seçimini yaşanacak. İsrail ile ABD, Orta Doğu'da ciddi bir plan içerisinde İsrail-Filistin savaşında artık yeni safhaya geçildi. Burada İsrail'in artık kaybettiğini görüyoruz. Katil İsrail'in kuzeydeki askerlerini geri çektiğini görüyoruz. İsrail bütün dikkati buraya çekmeye çalıştı. Hizbullah'ı vurdu, Şam ve Halep'e saldırdı. Husilere yönelik olarak Yemen hedef alındı. Kirman'da yaşanan bir terör saldırısı var. Irak'ın kuzeyinde askerlerimize yönelik olarak gerçekleşen alçak PKK saldırıları da var. Gazze'deki yenilgiyi ABD ve İsrail unutturmaya çalışıyor. Kuzeyden çıkan İsrail güneyden de çekileceğini söylüyor.
KARŞILIĞI OLMAYACAK
İşte tüm bunları göz önünde bulundurursak Orta Doğu'da ABD seçimine kadar bu ve benzeri saldırıları yaşamaya devam edeceğiz. Bunların bölgeye yayılmadan askeri tansiyonun düşmesini istiyoruz. Irak'ta vurulan Dizayi soyismi yabancı olmayan bir isimdir. Bölgede bilinen bir aileden bahsediyoruz. İran bu aileyi uzun zamandır takip ediyor. Erbil'den bunun bir askeri karşılığı gelmeyecektir.
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