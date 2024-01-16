Orta Doğu’da sıcak gece: İran Erbil’i vurdu! İran ABD’yi mi İsrail’i mi hedef aldı?

MAĞLUBİYETİ UNUTTURMA ÇABASI

Burada şöyle bir durum var; Kasım ayına kadar Orta Doğu'da herhalde her gece buna benzer şeyler yaşayacağız. Kasım ayında ABD Başkanlık seçimini yaşanacak. İsrail ile ABD, Orta Doğu'da ciddi bir plan içerisinde İsrail-Filistin savaşında artık yeni safhaya geçildi. Burada İsrail'in artık kaybettiğini görüyoruz. Katil İsrail'in kuzeydeki askerlerini geri çektiğini görüyoruz. İsrail bütün dikkati buraya çekmeye çalıştı. Hizbullah'ı vurdu, Şam ve Halep'e saldırdı. Husilere yönelik olarak Yemen hedef alındı. Kirman'da yaşanan bir terör saldırısı var. Irak'ın kuzeyinde askerlerimize yönelik olarak gerçekleşen alçak PKK saldırıları da var. Gazze'deki yenilgiyi ABD ve İsrail unutturmaya çalışıyor. Kuzeyden çıkan İsrail güneyden de çekileceğini söylüyor.