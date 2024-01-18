18 Ocak 2024, Perşembe
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İran neden Pakistan’a füze fırlattı? Orta Doğu’da sınırlar değişecek mi?
Gazze... Lübnan... İran... Yemen... Pakistan... Neler oluyor? Peş peşe gerçekleşen saldırıların şifreleri ve birbiriyle bağlantısı ne? Asıl amaç tüm bölgeyi kana bulayıp yeni bir düzen kurmak mı? Savunma-Güvenlik ve Strateji Uzmanı Yusuf Alabarda Sebep Sonuç programında yorumladı.