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İran neden Pakistan’a füze fırlattı? Orta Doğu’da sınırlar değişecek mi?

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.01.2024 09:07
Gazze... Lübnan... İran... Yemen... Pakistan... Neler oluyor? Peş peşe gerçekleşen saldırıların şifreleri ve birbiriyle bağlantısı ne? Asıl amaç tüm bölgeyi kana bulayıp yeni bir düzen kurmak mı? Savunma-Güvenlik ve Strateji Uzmanı Yusuf Alabarda Sebep Sonuç programında yorumladı.
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