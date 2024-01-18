18 Ocak 2024, Perşembe
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Pakistan İran'ı vurdu: 7 ölü
Pakistan, İran'ın Sistan-Belucistan bölgesindeki "terör hedeflerine" saldırı düzenlediğini duyurdu. Pakistan yönetimi, halkının güvenliğini sağlamak için gerekli tedbirleri almaya devam edeceğini, "kardeş ülke İran'ın" egemenliğine saygı duyduğunu bildirdi. İran'dan gelen son dakika açıklamasına göre; Pakistan tarafından sınır bölgesindeki bir köye düzenlenen füze saldırısında 3 kadın ve 4 çocuğun hayatını kaybettiğini duyurdu.