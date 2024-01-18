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Pakistan İran'ı vurdu: 7 ölü

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.01.2024 08:24
Pakistan, İran'ın Sistan-Belucistan bölgesindeki "terör hedeflerine" saldırı düzenlediğini duyurdu. Pakistan yönetimi, halkının güvenliğini sağlamak için gerekli tedbirleri almaya devam edeceğini, "kardeş ülke İran'ın" egemenliğine saygı duyduğunu bildirdi. İran'dan gelen son dakika açıklamasına göre; Pakistan tarafından sınır bölgesindeki bir köye düzenlenen füze saldırısında 3 kadın ve 4 çocuğun hayatını kaybettiğini duyurdu.
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Pakistan İran’ı vurdu: 7 ölü
Pakistan İran'ı vurdu: 7 ölü
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