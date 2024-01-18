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ABD ve İngiltere'den Yemen'e yeni saldırı! Tansiyon yükseliyor

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.01.2024
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ABD ve İngiltere’den Yemen’e yeni saldırı! Tansiyon yükseliyor

Son dakika haberi... ABD ve İngiltere hava kuvvetleri Yemen'in 5 kentine hava saldırısı düzenledi. Saldırılara ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

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