Güney Afrika’nın İsrail’e açtığı soykırım duruşması canlı olarak yayınlanacak
Güney Afrika’nın Gazze'de soykırıma girişen terör devleti İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) açtığı ‘soykırım’ başvurusunda yer alan İsrail'e karşı 'geçici önlemler alınması' konusu, 11-12 Ocak tarihlerinde halka açık ve web üzerinden canlı yayın duruşmalarında görüşülecek.
UAD dün yaptığı açıklamada "Uluslararası Adalet Divanı, 11 Ocak 2024 Perşembe ve 12 Ocak 2024 Cuma günleri, Güney Afrika'nın İsrail'e karşı 29 Aralık 2023'te yaptığı başvuruda, Mahkemenin merkezi olan Lahey'deki Barış Sarayı'nda halka açık duruşmalar yapacak" denildi.
UAD açıklamasında "Duruşmalar, Güney Afrika Başvurusunda yer alan geçici tedbirlerin belirtilmesine yönelik talebe ayrılacaktır" ifadelerini kullandı.
TERÖR DEVLETİ İSRAİL SAVUNMA VERECEK
Duruşmaların ilk gününde Güney Afrika'nın sözlü olarak İsrail'e karşı 'geçici önlemler alınmasını' sunması beklenirken İsrail, ikinci günde yine sözlü olarak savunmasını yapacak.
İNGİLİZCE VE FRANSIZCA YAYIN
UAD ayrıca duruşmaların Birleşmiş Milletler'in internet üzerinden yayın yaptığı UN Web TV ile mahkemenin kendi internet sitesinden İngilizce ve Fransızca olarak yayınlanacağını ifade etti.
Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığı Sözcüsü Clayson Monyela, Güney Afrika'nın başvurusunun Malezya, Türkiye ve 57 ülkenin üye olduğu İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından desteklendiğini belirtti.
GÜNEY AFRİKA'NIN BAŞVURUSUNUN İÇERİĞİ
Güney Afrika'nın 29 Aralık'ta yaptığı 84 sayfalık başvurusunda "İsrail'in Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal ettiği iddiaları" yer almış ve Güney Afrika ayrıca "Filistin halkının Soykırım Sözleşmesi kapsamındaki haklarına daha fazla, ciddi ve telafisi mümkün olmayan zarar gelmesini önlemek" ile "İsrail'in Soykırım Sözleşmesi kapsamındaki soykırım yapmama, soykırımı önleme ve cezalandırma yükümlülüklerine uymasını sağlamak" amacıyla 'geçici tedbirler almasını' talep etmişti.
KUR'AN'DA YAHUDİLER LANETLENMİŞTİR: "AŞAĞILIK MAYMUNLAR OLUN!"
Allah'ın kelamı yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Yahudiler (İsrâiloğulları) işledikleri suçlardan dolayı lanetlenmiştir.
Kur'an'da Allah tarafından Yahudilerin 'Cumartesi yasağı'nı delerek kendilerine yasak edilen şeyler karşısında diretince "Aşağılık maymunlar olun!" denilmiştir.
İŞTE A'RÂF SURESİ'NİN 163-64-65-66-67. AYETLERİ:
Ayet 163- "Onlara, deniz kıyısında bulunan şehir halkının durumunu sor. Onlar, cumartesi tatili yaptıkları gün, avlayacakları balıklar sürüler halinde suyun yüzüne çıkarak onlara doğru gelirken, tatil yapmadıkları günde ortalığa çıkmıyorlar diye cumartesi yasaklarını çiğniyorlardı. Yoldan çıkmaları sebebiyle onları işte böyle sınıyorduk."
Ayet 164- "İçlerinden bir topluluk, "Allah'ın helâk edeceği yahut şiddetli bir azapla cezalandıracağı kimselere ne diye öğüt veriyorsunuz sanki!" deyince onlar, "Rabbiniz katında bir mazeretimiz olsun diye; bir de sakınıp çekinirler ümidiyle" şeklinde cevap verdiler."
Ayet 165- "İşte böylece onlar kendilerine yapılan uyarıları göz ardı edince biz de kötülüğü önlemeye çalışanları kurtardık, haksızlığa sapanları da yapmakta oldukları kötülüklerden ötürü dehşetli bir azap ile cezalandırdık."
Ayet 166- "Kendilerine yasak edilen şeyler karşısında küstahça diretince onlara, "Aşağılık maymunlar olun!" dedik."
Ayet 167- "Rabbin, kıyamet gününe kadar onlara en ağır cezayı verecek kimseleri üzerlerine göndereceğini bildirmişti. Şüphesiz rabbinin ceza vermesi çabuktur; yine O çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir."
DİYANET VAKFI MEALİ A'RÂF SURESİ 166. AYET AÇIKLAMASI
"Yahudi kabilelerinden bir gurup, cumartesi gününe saygı göstermediği için dejenere edilip domuz ve maymun şekline konulmuşlardır. Bir insanın şeklinin değiştirilip hayvan şekline konmasına «mesh» denir. Eski milletlerde bu değişme olurdu. Bu, insanların bozulması sonucu Allah tarafından verilen bir ceza idi. Ancak bunun hakiki olarak insanın maymun biçimine sokulması mı, yoksa ahlâken bozulup maymun gibi taklitçilik ve aç gözlülük durumuna düşürülmesi mi olduğu hakkında görüş ayrılığı vardır. Eğer âyet, ahlâkî bir bozulmaya işaret ise, bu her zaman her millette olabilir. İnsanlar nefislerinin zebûnu oldukları zaman şeklen değil, fakat huy itibariyle herhangi bir hayvanın kılığına girmiş olurlar."
İSRAİL İÇİN HESAP VAKTİ
Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığı Sözcüsü Clayson Monyela, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, davanın ilk duruşmasının 11-12 Ocak'ta Lahey'de olduğunu ve avukatların bu yönde hazırlıklarını sürdürdüğünü belirtti.
GÜNEY AFRİKA'DAN İSRAİL'E ŞOK
Katil İsrail yönetimi, kendisini Gazze Şeridi'nde Filistinlilere soykırım uygulamakla suçlayan Güney Afrika'ya tepki göstermiş ancak davayı boykot etmeyeceğini duyurmuştu.
MALEZYA'DAN GÜNEY AFRİKA'YA DESTEK
Malezya Dışişleri Bakanlığı da Güney Afrika Cumhuriyeti'nin terör devleti İsrail aleyhine dava açmasını, hesap verilebilirlik için "somut adım" olarak tanımlamış ve destek vermişti.
UAD'nin dava usulüne göre, davacı ve davalı ülkeler, 15 hakimden oluşan panele birer hakim ekleyebilir. Ayrıca, davalı İsrail, duruşmada 4 avukat tarafından temsil edilebilir ve destekçisi ülkelerin temsilcileri tarafından yazılmış mektupları mahkemeye sunabilir.
UAD, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını durdurması yönünde bir emir çıkarabilir.
DAVA SÜRECİ
Soykırım Sözleşmesinin 9. maddesi uyarınca, bir devletin sözleşmenin maddelerini ihlal etmesi durumunda, sözleşmeye taraf herhangi bir devlet, ihlalci devlet aleyhine UAD'de dava açabiliyor.
UAD, aciliyet gerektiren durumlarda ihtiyati tedbir kararına hükmederek, söz konusu ihlallerin dava süreci sonlanana kadar durdurulmasına hükmedebiliyor.
TÜRK DIŞİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA: MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ
Türk Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, yaşanan süreci sosyal medyadan değerlendirdi.
Keçeli, "Güney Afrika Cumhuriyeti'nin, 1948 tarihli "Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi" kapsamındaki yükümlülüklerin ihlaline ilişkin olarak, İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanı'na yaptığı başvuruyu memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.
"İSRAİL HUKUK ÖNÜNDE HESAP VERMELİ"
Keçeli şunları söyledi:
"İsrail'in üç aya yakın süredir Gazze'de büyük çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu 22 bini aşkın Filistinli sivili katletmesinin hiçbir şekilde cezasız kalmaması ve bunun sorumlularının uluslararası hukuk önünde hesap vermeleri gerekmektedir. Sürecin mümkün olan en kısa sürede tamamlanmasını temenni ediyoruz. Keza, yapılan bu başvuru uyarınca, Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurmasını içeren bir geçici tedbir kararı alması beklenmektedir. Türkiye bu kararın uygulanmasının da takipçisi olacaktır."
İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM 2023 SONRASI
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.
İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 9 bin 100 çocuk, 6 bin 500 kadın olmak üzere, 22 bin 313 Filistinli öldürüldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 175'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 509 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.
Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 323 Filistinli hayatını kaybetti.
İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil, 142 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.
Ayrıca, Hamas'ın üst düzey yöneticilerinden Salih el-Aruri ve 6 Hamas üst düzey yetkilisi, 2 Ocak'ta Beyrut'un güneyinde insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda öldürüldü.
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