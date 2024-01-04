İsrail’in Gazze’deki vahşi cinayetleri! Baba ve kızı keskin nişancılar katletti

ÇAN ÇEKİŞMELERİNİ İZLEDİLER

Bu uluslararası ne kadar hak hukuk ve maddeler varsa hepsi birer çöp. Hiçbirinin bir anlamı yok inanılırlığı da yok. Gelen görüntüler inanılmaz ve oradan gelen görüntüler kısıtlı biz sadece çok küçük bir kısmını görüyoruz. Yolda kızıyla yürüyen bir baba ve kızı var onları keyfine göre hedef alan İsrail askerleri var. Sonra da onların çan çekişmelerini keyifle izleyen yeri geldiğinde şarkılar söyleyerek müzikler açarak bunu yapan katiller var.