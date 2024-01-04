04 Ocak 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri İsrail’in Gazze’deki vahşi cinayetleri! Baba ve kızı keskin nişancılar katletti

İsrail’in Gazze’deki vahşi cinayetleri! Baba ve kızı keskin nişancılar katletti

DÜNYA ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 04.01.2024 Güncelleme Tarihi: 04.01.2024
ABONE OL
İsrail’in Gazze’deki vahşi cinayetleri! Baba ve kızı keskin nişancılar katletti

Gazze’yi adeta ölüm kapanına çeviren İşgalci İsrail Terör Örgütü, havadan-karadan ve denizden sivilleri yok ederken diğer taraftan harabeye çevirdiği sokaklarda vahşi cinayetler işliyor. Eş-Şati Mülteci Kampı'nda katiller sürüsünün keskin nişancıları baba ve kızını acımasızca katletti

İşgalci İsrail, Gazze'de sivil katliamına her geçen gün daha vahşilerini ekliyor. İnsanları bir odaya toplayıp havaya uçuran sokaklarda çıplak gezdiren ölüm çukuru önünde pozlar verdiren katiller sürüsü hiçbir uluslararası hukuk tanımıyor. Sözde ordunun katil mensupları sosyal medyadan videolar paylaşıp harabeye dönmüş Gazze sokaklarında bebek arayıp öldürmek istediklerini söylüyor.

CAN KAYBI SÜREKLİ ARTIYOR

Gazze'den gelen kısıtlı bilgilere göre; bölgede ölenlerin sayısı 22 bini geçti, yaralıların sayısı ise tam olarak bilinmiyor. Enkaz altında kalanlardan ise umut kesilmiş durumda ve 7 binden fazla insanın enkaz altında can verdiği öngörülüyor ve bu masum insanlar ölen kişi sayısına dahil edilmiş değil. Gazze'de kayıplar ve enkaz altındakiler dahil 30 bine yakın masumun öldüğü belirtiliyor.

KESKİN NİŞANCI ÖLDÜRDÜ

Hiçbir kural tanımadan Gazze'de katliam yapan İsrail ise vahşi cinayetlerine aralıksız devam ediyor. Savaş suçlusu İsrail, Gazze'nin kuzeyindeki Eş-Şati Mülteci Kampı'nda keskin nişancılarla hedef aldığı sivil Filistinlileri öldürdü. Baba ve küçük kızını da acımasızca katletti. İşgalciler, ambulansın bölgeye girişine izin vermedi. İsrail'in katliamı, Al Arabi TV'nin görüntüleriyle belgelendi. Görüntülere A Haber spikeri Cansın Helvacı da isyan etti.

BABA VE KIZI ACIMASIZCA KATLEDİLDİ

Cansın Helvacı: Bir uyanış bir tepki söz konusu. Kimi nereye kadar susturabilir bu katliama nereye kadar devam edebilirsiniz. Daha nasıl bir kötülük daha nasıl bir canilik görebiliriz. Bölgeden yine görüntü geldi. Baba ve kızı acımasızca katledilmiş. Baba hayatını kaybetmiş yanında yatan küçücük kızı ise son nefeslerini veriyor. Buraya ambulansın girmesine bile İsrail'in sözde askerleri izin vermedi.

ÇAN ÇEKİŞMELERİNİ İZLEDİLER

Bu uluslararası ne kadar hak hukuk ve maddeler varsa hepsi birer çöp. Hiçbirinin bir anlamı yok inanılırlığı da yok. Gelen görüntüler inanılmaz ve oradan gelen görüntüler kısıtlı biz sadece çok küçük bir kısmını görüyoruz. Yolda kızıyla yürüyen bir baba ve kızı var onları keyfine göre hedef alan İsrail askerleri var. Sonra da onların çan çekişmelerini keyifle izleyen yeri geldiğinde şarkılar söyleyerek müzikler açarak bunu yapan katiller var.

SON NEFES SON DOKUNUŞ

Elinde silahla haber sunan spikerler görüyoruz. Onlara göre yerde yatan 1'i çocuk bu 2 can hiçbir şey ifade etmiyor. Can değil ve insan gözüyle bakmıyorlar. Sokaktaki bir çöp torbası gibi bakıyorlar. Babanın son nefesiyle elini kızına uzatmaya çalışıyor. İnsan olan biri bu görüntüye bakamaz bile ama İsrail bununla eğleniyor. Korkunç bir soykırım suçu işleniyor.

Baba ve kızı keskin nişancılar katletti BABA VE KIZI KESKİN NİŞANCILAR KATLETTİ
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

İşgalci İsrail Gazze’yi 65 bin ton patlayıcıyla vurdu İŞGALCİ İSRAİL GAZZE'Yİ 65 BİN TON PATLAYICIYLA VURDU
Almanya’dan işgalci İsrail’e tepki ALMANYA'DAN İŞGALCİ İSRAİL'E TEPKİ
Aruri suikasti ne anlama geliyor? ARURİ SUİKASTİ NE ANLAMA GELİYOR?
İsrailli sunucu Lital Shemesh’ten büyük skandal! İSRAİLLİ SUNUCU LİTAL SHEMESH'TEN BÜYÜK SKANDAL!

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA