Aruri suikastı sonrası ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ı korku sardı! Dikkat çeken İsrail kararı

Gazze'de insanlık dışı katliama ilk günden bu yana el veren ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın bu hafta Tel Aviv'e yapacağı ziyareti Hamas liderlerinden Salih el-Aruri'nin bu akşam Beyrut'ta İsrail suikasti sonucu öldürülmesinin ardından ertelediği bildirildi.