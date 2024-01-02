Aruri suikastı sonrası ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ı korku sardı! Dikkat çeken İsrail kararı
Soykırımcı İsrail'in, İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Liberman Lübnan'ın güneyini işgal etme çağrısında bulunmuştu. Lübnan resmi haber ajansı, İsrail’e ait bir insansız hava aracının Beyrut’ta bulunan Hamas ofisine saldırı düzenlediğini bildirdi. Saldırıda Hamas yöneticilerinden Salih el-Aruri ile birlikte 6 kişinin öldürüldüğü bildirildi. Saldırının hemen ardından Siyonist basını, Blinken'ın bu hafta Tel Aviv'e yapacağı ziyaretini ertelediğini duyurdu.
BLINKEN'I KORKU SARDI!
Siyonist basınında yer alan haberlerde, Blinken'ın bu hafta Tel Aviv'e yapacağı ziyaretin pazartesi gününe ertelendiği belirtildi.
Haberde, Blinken'ın ziyaretinin ertelenmesi kararın Aruri'nin öldürüldüğü suikast sonrası gelmesine dikkati çekildi.
TEKNİK YALANLAR!
Öte yandan Jerusalem Post gazetesine konuşan ve adı açıklanmayan kaynaklar, Blinken'ın ziyaretinin "teknik nedenlerle ertelendiğini" ve Aruri suikastıyla alakalalı olmadığını ileri sürdü.
Katil İsrail ordu radyosunda yer alan ve ismi açıklanmayan "yabancı kaynaklara" dayandırılan haberlerde, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Hamas ofisine insansız hava aracı ile düzenlenen saldırıda Aruri'nin öldürüldüğü belirtilmişti.
Lübnan resmi haber ajansı NNA da saldırıya ilişkin geçtiği haberde, Aruri ile birlikte 6 kişinin öldüğünü duyurmuştu.
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