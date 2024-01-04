İsrail basınında Aruri suikastının detayları paylaşıldı! SİHA değil savaş uçağı kullanılmış

"KULLANILAN FÜZELER 100 KİLOGRAM AĞIRLIĞINDAYDI"

Bu füzelerin İsrail savaş uçaklarınca kullanıldığının altını çizen yetkili, her birinin 100 kilogram ağırlığında olduğunu kaydetti.

Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri ve beraberindeki 6 kişi, 2 Ocak'ta İsrail tarafından düzenlenen saldırıda Beyrut'ta Hizbullah'ın kalesi olarak tabir edilen "Dahiye"de öldürülmüştü.

Tel Aviv yönetimi, resmi olarak saldırının sorumluluğunu henüz üstlenmedi.